Centro SLA di Mistretta | dalla malattia alla solidarietà attraverso la poesia

Sci alpino - Slalom Lienz 2017 – Manuela Moelgg : “Mi con Centro sul gigante”. Irene Curtoni : “Mi aspetto molto di più” : Gara sottotono per le azzurre nello Slalom di Lienz , prova valida per la Coppa del Mondo 2017 -2018 di sci alpino . Queste le dichiarazioni che le azzurre hanno rilasciato alla Fisi: Manuela Moelgg : “Quest’anno mi concentro sul gigante dove spero di ritornare sul podio, magari anche su un gradino più alto del terzo. Mi piace molto questa pista, ma per fare la differenza sono importanti le condizioni quindi spero che stanotte faccia ...

La «collera» islamica infiamma il Centro di Milano : Milano - La «collera» islamica arriva fino a Milano : mille persone rispondono all'appello di imam e associazioni palestinesi, in piazza Cavour, a due passi dal consolato americano, protetto da camionette della polizia, agenti in tenuta anti-sommossa e Carabinieri. Il presidente Usa e Israele sono i destinatari della protesta, per la decisione di spostare l'ambasciata americana a Gerusalemme. Donald Trump si attira ...

Tesla - In Cina un nuovo Centro di ricerca e sviluppo : Dopo l'annuncio, fatto dallo stesso ceo Elon Musk, dell'apertura, entro tre anni, di una nuova Gigafactory in Cina, la Tesla ha creato una nuova società di ricerca e sviluppo nel paese asiatico.Primi passi. La Tesla (Beijing) New Energy R&D Co. Ltd. avrà come ceo Zhu Xiaoton, l'attuale General Manager della Tesla in Cina, e si occuperà, come riportato dal nuovo registro locale delle imprese riportato da Gasgoo, della progettazione di auto ...