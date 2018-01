“Carta per la lotta agli incendi boschivi” | domani la riunione delle associazioni

Presentata ufficialmente la “Carta per la lotta agli incendi boschivi nella Regione Abruzzo” : Dopo i roghi della scorsa terribile estate le 20 Associazioni firmatarie del presente documento, insieme a 5 organizzazioni scientifiche (Università della Tuscia Viterbo; Sabina Universitas Rieti; Società Italiana per il Restauro Forestale; Società Italiana di Scienze della Montagna; Centro Italiano Studi e Documentazione sugli Abeti Mediterranei), organizzarono il 21 ottobre 2017 un convegno a Pescara per riflettere sugli errori commessi e per ...

Presentata ufficialmente la “Carta per la lotta agli incendi boschivi nella Regione Abruzzo” : Venti associazioni dettano le regole su prevenzione, emergenza e restauro Tra i punti qualificanti: la preparazione delle squadre e dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento, il divieto totale di caccia per due anni in Abruzzo, l’istituzione di una Procura speciale e l’inserimento del tema nel Piano di adattamento ai cambiamenti climatici Dopo i roghi della scorsa terribile estate le 20 Associazioni firmatarie del presente documento, insieme ...