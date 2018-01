: Carabiniere si infuria dopo una multa: 'Non faccio più la spesa' - Blasting News - Padova_News : Carabiniere si infuria dopo una multa: 'Non faccio più la spesa' - Blasting News - Padova_News : Carabiniere si infuria dopo una multa: 'Non faccio più la spesa' - Blasting News - Padova_News : Carabiniere si infuria dopo una multa: 'Non faccio più la spesa' - Blasting News - Padova_News : Carabiniere si infuria dopo una multa: 'Non faccio più la spesa' - Blasting News - Padova_News : Carabiniere si infuria dopo una multa: 'Non faccio più la spesa' - Blasting News -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 16 gennaio 2018) Anche i carabinieri sono automobilisti e dunque anche a loro può capitare di vedersi recapitata una. L'evento è successo a Albignasego in provincia di Padova, dove un #ha deciso di protestare e di boicottare le attivita' commerciali dei #comuni limitrofi che gestiscono la polizia locale. Il tutto è dovuto a un verbale per eccesso di velocita' elevato nel tratto della tangenziale che costeggia il Paese. Superato il limite di 4km/h Uncon ben 25 anni di carriera militare alle spalle è stato sorpreso da un autovelox, installato lungo la tangenziale, condurre il proprio mezzo ad una velocita' superiore a quella stabilita. Il militare conduceva il mezzo ad una velocita' di 79 km/h, quando il limite per quel tratto è fissato a 70 km/h. Scartando i 5 km/h di tolleranza ilè statoto di 60 Euro per aver superato il limite di 4 km/h; il ...