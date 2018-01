Cancro alla prostata | i grassi cattivi lo favoriscono

Il Cancro alla prostata si curerà bloccando il metabolismo delle cellule tumorali : Approfondimenti ViSpA Lab, un laboratorio avvenieristico per la ricerca e la cura in campo audiologico 12 gennaio 2018 Scienza e medicina, scoperte nuove cause genetiche dell'iperaldosteronismo primario 10 gennaio 2018 Il team di ricerca dell'Università degli Studi di Padova guidato dal prof. Andrea Alimonti ha ...

Tumore alla prostata : scoperto un enzima che blocca il metabolismo del Cancro : Importante scoperta di un team di ricercatori dell’Istituto oncologico di ricerca (Ior), dell’Università della Svizzera Italiana e dell’Università degli Studi di Padova, guidato da Andrea Alimonti. Senza i lipidi le cellule tumorali delle prostata non sono in grado di proliferare. Sono stati identificati i metaboliti di cui la cellula tumorale ha bisogno per proliferare, determinando il ruolo chiave dell’enzima Pdc, ...

Scopre di avere un Cancro al cervello ma dà alla luce una bambina : "Ho vinto la battaglia" : E' stata lei stessa a decidere di condividere la sua storia. Una storia di coraggio e amore. A Dana Scatton, 18 anni, della Pennsylvania, era stato diagnosticato un raro tumore cerebrale...

L'alcol provoca il Cancro : la conferma arriva dalla scienza : Da diversi anni sono stati individuati alcuni alimenti che aumenterebbero il rischio di farci ammalare di patologie tumorali. In tal senso sul banco degli amputati troviamo le carni lavorate che ...

Si rasa i capelli e li dona ai bambini con il Cancro : Niamh - 14 anni - viene punita dalla scuola : "Ha infranto le regole" : Niamh Baldwin, una ragazzina di 14 anni della Cornovaglia, in Gran Bretagna, si è rasata i capelli per donarli alla Little Princess Trust, un'organizzazione che produce parrucche per bambini che hanno perso i capelli a causa del cancro. Un gesto di generosità che, però, non ha trovato riscontro positivo, almeno nella sua scuola. Infatti, quando Niamh è arrivata alla Mounts Bay Academy di Penzance, è stata ...

Marina Ripa di Meana è morta dopo 16 anni di lotta contro il Cancro. Addio alla regina dei salotti : È morta Marina Ripa di Meana. Aveva 76 anni. Lo riferisce l'agenzia di stampa AdnKronos. Personaggio televisivo, stilista e scrittrice, famosa tra l'altro per l'autobiografia "I miei primi 40 anni". Aveva combattuto per 16 anni la sua battaglia col cancro.

Malata di Cancro muore poche ore dopo essersi sposata. Le foto del matrimonio di Heather sono un inno alla vita e alla lotta : 18 ore dopo essersi sposata, due anni dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro, Heather Mosher è morta in un ospedale del Connecticut. Non è riuscita a sconfiggere la malattia, contro la quale ha lottato sino all'ultimo momento, ma le foto del suo matrimonio sono diventate adesso il potente simbolo di quella lotta, dell'attaccamento alla vita, della voglia di esserci e di viverla intensamente fino in fondo.La cerimonia era ...

Ecco perché i mirtilli sono utili alla terapia contro il Cancro della cervice : Uno dei trattamenti più comuni per il cancro della cervice è la radiazione. Questa terapia distrugge le cellule cancerose attraverso raggi X ad alta energia e altre particelle come i raggi gamma, e rappresenta un’ottima opzione per la cura. Tuttavia, come danno collaterale, questa terapia distrugge anche le cellule sane vicine. Ora i ricercatori dell’University of Missouri School of Medicine hanno studiato cellule cancerose umane in vitro per ...

Dalla California l'allarme Cancro per i cellulari : La Sanità pubblica dello Stato della California ha diramato le linee guida per l'uso corretto del cellulare, ritenuto una fonte di radiazioni cancerogene. Gli avvertimenti delle autorità sanitarie servirebbero a ridurre l'esposizione dovuta ai dispositivi mobili ed è la prima volta che ufficialmente si attesta la pericolosità dei telefonini. Non esistono prove certe che colleghino l'uso del cellulare ai numerosi e disparati casi di tumore, anche ...

