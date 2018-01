Canada | cerca il papà per 10 anni | lo riconosce in un reportage sui senzatetto

Canada - cerca il padre per più di 10 anni e lo trova grazie a una foto sul giornale : Stava per perdere la speranza di trovare suo padre, visto l'ultima volta più di 10 anni prima al funerale della nonna quando aveva 19 anni.Ma la speranza è l'ultima a morire e Katy Beauchemin, una giovane di Saint-Hyacinthe, alle porte di Montréal, in Québec lo sa bene. Dopo tantissimi anni di ricerche la ragazza ha riconosciuto il padre in un articolo pubblicato su Le Journal de Montréal dedicato ai senzatetto rimasti a dormire per le ...