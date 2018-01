Campidoglio | firmato protocollo intesa con Ericsson per sperimentazioni sul 5G

Roma. Firmato in Campidoglio il “manifesto d’intenti” per il Contratto di Fiume : Virginia Raggi, in qualità di sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, ha Firmato in Campidoglio il “manifesto d’intenti” per il Contratto di Fiume redatto da Agenda Tevere Onlus. Uno strumento normativo per restituire al Tevere un ruolo centrale nella…Continua a leggere →