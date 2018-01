California | coppia tiene i 13 figli incatenati in casa per anni

Tengono i 13 figli incatenati in casa - arrestata una coppia in California : Tredici bambini e ragazzi malnutriti sono stati trovati incatenati in un’abitazione della California, dove erano tenuti prigionieri dai loro genitori. Questi ultimi sono stati arrestati ed è stata aperta un’indagine per tortura nei loro confronti. La scoperta è avvenuta perché una dei giovani, una ragazza di 17 anni, è riuscita a scappare e chiamar...

California - coppia teneva segregati in casa i 13 figli. “Tenuti al buio e legati al letto con catene e lucchetti” : E’ stata una delle figlie, 17 anni, ad avvertire la polizia: è riuscita a chiamare il numero di emergenza dopo essere riuscita a impossessarsi di un cellulare trovato all’interno dell’abitazione. Al 911 ha spiegato cosa succedesse nella casa di Perris, in California, a un centinaio di chilometri a sudest di Los Angeles. Una casa registrata come scuola per bambini tra i 6 e i 18 anni. Lei e i suoi 12 fratelli, di età compresa tra i due e i ...