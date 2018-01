Calciomercato Spal | attesa Bonifazi | ora decide il Torino

Pastore all'Inter?/ Calciomercato news - Tacchinardi approva : a Spalletti serve uno come lui : Pastore all'Inter? Calciomercato news: Ausilio a cena con l’agente del Flaco. Il direttore sportivo nerazzurro ha incontrato Marco Simonian, il procuratore dell’attaccante argentino(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 12:06:00 GMT)

Calciomercato Inter - Spalletti : 'Lopez? Bravi Ausilio e Sabatini' : MILANO - A margine della riunione tra gli allenatori e gli arbitri sul Var Luciano Spalletti ha commentato l'arrivo di Lisandro Lopez all' Inter : ' Questa operazione è la conferma che abbiamo ...

Calciomercato Spal - Everton Luiz è il prossimo colpo in entrata : FERRARA - Mercato in gran movimento per la Spal che fin qui ha messo a segno tre colpi ( Kurtic e Dramé dall'Atalanta, Cionek dal Palermo) e lasciando intendere di non avere alcuna intenzione di ...

Calciomercato Spal - preso Cionek per la difesa : Ufficiale: la Spal acquisisce a titolo definitivo il difensore polacco Cionek dal Palermo. La Spal ha ufficializzato di aver concluso con successo l’affare Thiago Rangel Cionek, difensore proveniente dal Palermo preso a titolo definitivo. Il difensore della nazionale polacca ha firmato un contratto che lo legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2020. LA NOTA – ”Spal 2013 srl comunica di aver acquisito a titolo ...

Calciomercato Bologna - Rizzo saluta la Spal e va all'Atalanta : Bologna - Luca Rizzo è ufficialmente un nuovo giocatore dell' Atalanta . A comunicare l'operazione è il Bologna : l'esterno è rientrato con 6 mesi di anticipo dal prestito alla Spal ed è stato ceduto ...

Calciomercato - la Spal fa spesa dall'Atalanta : ufficiale Dramé : FERRARA - ufficiale un altro acquisto per la Spal , di nuovo in arrivo dall'Atalanta. Si tratta di Boukary Dramé , esterno sinistro di difesa franco-senegalese, preso a titolo definitivo. Il ...

Calciomercato Spal - Dramé è un colpo ufficiale : FERRARA - Dopo i rumors dei giorni scorsi, oggi è arrivata l'ufficialità: Boukary Dramé è un nuovo giocatore della Spal . Il ds Vagnati ha piazzato il secondo colpo in due giorni e dopo aver ...

Calciomercato - Jasmin Kurtic alla Spal : è ufficiale. Arriva in prestito : Calciomercato, Jasmin Kurtic alla Spal: è ufficiale. Arriva in prestito. ANSA / MATTEO BAZZI Calciomercato Spal Primo arrivo ufficiale del mercato di gennaio della Spal: come già anticipato nei ...

Lisandro Lopez all'Inter / Calciomercato : video - già domenica il difensore al lavoro con Spalletti? : Lisandro Lopez all'Inter, in arrivo il difensore argentino dal Benfica: prestito con diritto di riscatto fissato ad 11 milioni di euro, le ultimissime, domenica già ad Appiano?(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:41:00 GMT)

Calciomercato Inter - ecco il difensore per Spalletti : in arrivo Lisandro Lopez : Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter ha praticamente trovato l'accordo con il Benfica per l'acquisto del difensore argentino Lisandro Lopez. L'offerta inviata al club portoghese dovrebbe ...

Calciomercato Inter - ecco i botti : tre colpacci per Spalletti - il tecnico adesso pensa al 4-3-3 [FOTO] : 1/14 Handanovic (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...

Calciomercato Spal - Semplici annuncia : “in arrivo nuovi colpi” : Quello di Kurtic per la Spal “e’ un acquisto importante, sicuramente e’ un centrocampista che viene a darci una grossa mano sotto l’aspetto dell’esperienza, delle qualita’ tecniche, quindi siamo soddisfatti di questo arrivo”. Lo ha detto il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, parlando con i giornalisti a margine della sua visita allo stand ‘Lardini’ alla rassegna di ‘Pitti ...

Calciomercato Spal - nuovo rinforzo per la fascia sinistra : colpo dall’Atalanta! : Calciomercato Spal – L’asse di mercato tra Spal e Atalanta è più caldo che mai. Negli scorsi giorni le due società hanno chiuso l’operazione Kurtic con lo sloveno che si è trasferito da Bergamo a Ferrara. Gli Spallini però per rinforzare la rosa hanno pescato nuovamente nel club orobico. Come riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, infatti, la Spal ha chiuso per l’arrivo di Boukary Dramè, terzino sinistro che negli ...

Calciomercato Spal - fatta per Kurtic. Mora vicino all'addio : FERRARA - Manca solo l'annuncio ufficiale, ma si tratta ormai di una formalità: Jasmin Kurtic è il primo rinforzo del mercato invernale della Spal , pronto a legarsi al club biancoazzurro fino al ...