Calciomercato Roma News | agente Bruno Peres | vorrebbe rimanere | ma decide la società

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 15 gennaio in DIRETTA : ufficiale Lisandro Lopez all’Inter! Nainggolan verso la Cina? L’ANSA dice no - ma la Roma sconfessa l’agenzia di stampa : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 15 gennaio . Ci attende un’altra giornata di novità, trattative ed acquisti. Il Napoli è in dirittura d’arrivo per Verdi dal Bologna mentre il Bologna sembra aver raggiunto l’accordo con Riccardo Orsolini dell’Atalanta. Manca solo il “Si” della società orobica. Prosegue l’interesse della ...

Calciomercato Roma - Nainggolan in Cina? Tifosi giallorossi furiosi : Calciomercato Roma – Sono ore caldissime in casa Roma, la squadra di Di Francesco non sta attraversando un buon momento di forma in campionato ed inoltre a tenere banco è il mercato con l’assalto dalla Cina per Radja Nainggolan. Nonostante la bravata di Capodanno i Tifosi sono dalla parte del belga e sono pronti a protestare in caso di cessione in questa finestra di mercato. “Se vendono Radja me rivedono tra 15 anni allo stadio”, ...