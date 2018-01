Calciomercato Napoli | Verdi | ' Nessun rifiuto | non volevo partire ora E a giugno'

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 16 gennaio in DIRETTA : Verdi verso il no al Napoli. Emre Can allontana la Juve. De Vrij vicin al rinnovo con la Lazio : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE di Calciomercato invernale. Anche oggi, martedì 16 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro, oltre a quelle delle principali squadre internazionali. In Italia è attivissima l’Inter. I nerazzurri hanno ufficializzato ieri l’acquisto del difensore Lisandro Lopez dal Benfica ma non vogliono fermarsi ed ora pensano a rinforzare il reparto ...

Calciomercato Napoli - Verdi dice no : Sempre Sky Sport ha riportato che ci sarebbe già stato un sondaggio, con i francesi che per cedere il trequartista proporrebbero la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un totale ...

Lucas Moura al Napoli?/ Calciomercato news : c’è da battere la concorrenza del Tottenham : Lucas Moura al Napoli? Calciomercato news: pronto il prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il club campano sta trattando con il Paris Saint Germain il brasiliano classe 1992(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 11:16:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Deulofeu il primo obiettivo : pronto l’assalto decisivo (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: la compagine azzurra è pronta a preparare l’offensiva per Deulofeu, per chiudere l’operazione in poche ore(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 10:49:00 GMT)

Calciomercato - Verdi ha deciso : no al Napoli - resta al Bologna : La decisione di Simone Verdi è arrivata: 'no' al Napoli, l'attaccante resterà al Bologna. Una scelta maturata nelle ultime ore insieme alla società, dopo riflessioni, dubbi e ragionamenti sul futuro. ...

Calciomercato Napoli/ News - emissario azzurro in Spagna per Alvaro Garcia (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: emissario della squadra azzurra sarebbero volati in Spagna per osservare da vicino il talentuoso Alvaro Garcia del Cadice.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 03:30:00 GMT)

