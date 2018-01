Calciomercato Napoli | Deulofeu non convocato dal Barcellona

Verdi al Napoli?/ Calciomercato news - l'agente : non c'è l'Inter dietro al no del ragazzo : Verdi al Napoli? Il giocatore ha detto no all'offerta dei campani e resterà al Bologna fino a fine stagione. Il discorso si riaprirà nel Calciomercato estIvo?.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 21:04:00 GMT)

Calciomercato NAPOLI/ News - Castillejo : in estate gli azzurri mi hanno cercato - ma... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: spunta un’altra pista in casa partenopea per rinforzare l’attacco, si tratta dell’attaccante del Liverpool(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 18:48:00 GMT)

Calciomercato Napoli : altri nomi per il dopo Verdi - tra cui Delofeu : dopo aver ricevuto il no secco da Verdi, il Napoli sta pensando alle sue alternative. Così la squadra partenopea si è messa in moto per regalare almeno un nome in avanti. Mertens, Insigne e Callejon stanno giocando troppo, il recupero di Milik è positivo, ma non basta. Circolano diversi giocatori, ma nella testa di Giuntoli dovrebbero prefigurarsi questi nomi: Delofeu, Politano, Lucas. Facendo un attenta analisi di tutte queste ...

LUCAS MOURA AL NAPOLI?/ Calciomercato news - Marchetti : ipotesi valida - ma deciderà Sarri : LUCAS MOURA al NAPOLI? Calciomercato news: pronto il prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il club campano sta trattando con il Paris Saint Germain il brasiliano classe 1992(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 16:12:00 GMT)

Deulofeu al Napoli?/ Calciomercato gennaio : lo spagnolo diventa il primo obiettivo per l'attacco : Deulofeu al Napoli? Calciomercato gennaio, il laterale spagnolo del Barcellona diventa il primo obiettivo dei partenopei che hanno già incassato il rifiuto da parte di Simone Verdi(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 15:04:00 GMT)

Calciomercato Napoli : Verdi dice di no! : Clamoroso dietro front di mercato questa mattina in quanto Simone Verdi, ad un passo dall’approdo al Napoli del duo Sarri-De Laurentis, ha deciso di continuare la sua avventura con la maglia rossoblu del Bologna. Il giovane attaccante ha infatti spiegato ai microfoni di Sky le sue motivazioni: “Sarri e Giuntoli hanno provato a convincermi. Ma non è stato un no al club partenopeo. Sono stato tentato dal una offerta così ...

Lucas Moura al Napoli?/ Calciomercato news - Ugolini conferma : si lavoro al prestito con obbligo : Lucas Moura al Napoli? Calciomercato news: pronto il prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il club campano sta trattando con il Paris Saint Germain il brasiliano classe 1992(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 13:58:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Sturridge : spunta un’altra idea per l’attacco (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: spunta un’altra pista in casa partenopea per rinforzare l’attacco, si tratta dell’attaccante del Liverpool(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 13:32:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Verdi : 'Nessun rifiuto : non volevo partire ora. E a giugno...' : E i motivi li ha voluto spiegare ai microfoni di Sky Sport: "Il mio non è stato un no al Napoli - ha esordito - Fin da giugno avevo detto di non voler lasciare il Bologna a gennaio, qualsiasi offerta ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 16 gennaio in DIRETTA : Verdi verso il no al Napoli. Emre Can allontana la Juve. De Vrij vicin al rinnovo con la Lazio : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE di Calciomercato invernale. Anche oggi, martedì 16 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro, oltre a quelle delle principali squadre internazionali. In Italia è attivissima l’Inter. I nerazzurri hanno ufficializzato ieri l’acquisto del difensore Lisandro Lopez dal Benfica ma non vogliono fermarsi ed ora pensano a rinforzare il reparto ...