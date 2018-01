Calciomercato Milan News | Tah colpo a sorpresa in difesa? Ultime notizie

Calciomercato MILAN/ News - spunta Kerem Demirbay dell'Hoffenheim (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: è ormai tutto fatto per il trasferimento in Argentina, presso il Boca Juniors, del centrale Gustavo Gomez(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 19:10:00 GMT)

Calciomercato Milan - sfuma l'ipotesi Walcott. E' vicino all'Everton : Secondo Sport mediaset , l'attaccante dell' Arsenal sarebbe vicino all' Everton (si parla di visite mediche in corso). I due club inglesi avrebbero raggiunto un accordo sulla base di 23 milioni di ...

Calciomercato Milan - maxi scambio con l'Atletico Madrid? Video : Il #Milan non sta di certo rispettando le aspettative di inizio stagione; considerata l'ottima campagna acquisti dei rossoneri, si pensava ad una squadra protagonista in campionato. Ad oggi, invece, l'obiettivo della qualificazione in Champions League pare davvero molto difficile da raggiungere. Nelle ultime ore, inoltre, stanno circolando voci sulla possibile partenza di alcuni dei migliori elementi del club rossonero. In particolare, secondo ...

Calciomercato Milan/ News - Gomez addio : il centrale torna in Argentina (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: è ormai tutto fatto per il trasferimento in Argentina, presso il Boca Juniors, del centrale Gustavo Gomez(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 14:21:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Hateboer è la nuova idea per il centrocampo (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: nuova idea in casa meneghina per rinforzare il centrocampo, piace l’atalantino Hans Hateboer, classe 1994(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 11:43:00 GMT)

Calciomercato Milan - maxi scambio con l'Atletico Madrid? : Il Milan non sta di certo rispettando le aspettative di inizio stagione; considerata l'ottima campagna acquisti dei rossoneri, si pensava ad una squadra protagonista in campionato. Ad oggi, invece, l'obiettivo della qualificazione in Champions League pare davvero molto difficile da raggiungere. Nelle ultime ore, inoltre, stanno circolando voci sulla possibile partenza di alcuni dei migliori elementi del club rossonero. In particolare, secondo ...

Calciomercato Milan - Biglia ai saluti? : Calciomercato Milan, Biglia richiesto in Cina Sono passati solo 4 mesi da quando Biglia ha deciso di lasciare la Lazio per il Milan. In rosso nero,però non ha ancora dato una risposta forte emdecisa, come quando aveva preso i cuori laziali. Ora è al centro del mercato. Lucas Biglia, é diventato un oggetto misterioso per il Milan, ma il talento argentino non si discute, e l’esperienza data l’età(31 anni) fa gola a diverse ...

Calciomercato Milan/ News - Gattuso blinda Locatelli e propone Zanellato al Grifone (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il club meneghino dice no al Genoa, che continua a inseguire il giovane centrocampista Locatelli(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 09:53:00 GMT)

Calciomercato Milan - no a Walcott - offerto anche all’Inter : Calciomercato Milan, il Milan dice no a Walcott e osserva Meyer Il Milan ha rifiutato la proposta dell’Arsenal per Walcott. I Gunners avevano proposto il giocatore al Milan, ma che ha rifiutato puntualmente. Mirabelli lo aveva detto, non ci sarà il mercato in entrata a gennaio, e così sarà. Il Milan non ha intenzione di fare mercato in entrata, la società crede negli acquisti fatti in estate e proseguirà con loro fino a fine ...

Calciomercato Milan - occhi su Brandt e Demirbay : Ma i dirigenti rossoneri guardano con attenzione ai talenti in giro per il mondo in chiave futuro: tanti i viaggi e le relazioni degli scout del club, nello scorso weekend invece si è mosso in prima ...

Calciomercato Milan/ News : piace Neres - ma c'è la fila (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra rossonera: piace moltissimo il giovane classe 1997 dell'Ajax Neres, ma per arrivare a lui c'è la fila dal Manchester City al Liverpool(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 03:47:00 GMT)

SUSO RINNOVA COL MILAN/ Calciomercato gennaio - la conferma ufficiale arriva dal calciatore : SUSO via dal MILAN? Calciomercato gennaio, Liverpool respinto: “Io voglio restare qui, per ora”. Le ultime notizie sul futuro del calciatore spagnolo, gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 22:09:00 GMT)

Suso via dal Milan?/ Calciomercato gennaio - Liverpool respinto : “Io voglio restare qui - per ora” : Suso via dal Milan? Calciomercato gennaio, Liverpool respinto: “Io voglio restare qui, per ora”. Le ultime notizie sul futuro del calciatore spagnolo, gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 21:13:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Suso annuncia il suo rinnovo coi rossoneri! (ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra rossonera. Mirabelli ha visionato Tah e Ginter in germania ma la rosa non abbisogna di difensori centrali per il momento. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 19:36:00 GMT)