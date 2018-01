Calciomercato Juventus | Torreira | arriva la decisione dei bianconeri

Calciomercato JUVENTUS/ News - duello col Tottenham non solo in Champions ma anche per Han (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: i supporters juventini hanno esposto uno striscione invitando il centrocampista Marchisio a non andarsene(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 18:53:00 GMT)

Calciomercato - futuro Goretzka : Juventus o Bayern Monaco? L’annuncio di Hoeness : futuro Goretzka – Manca ormai solo l’ufficialità ma da giugno, salvo clamorosi ribaltoni, Leon Goretzka lascerà lo Schalke 04 per trasferirsi al Bayern Monaco a parametro zero. L’annuncio ‘velato’ è arrivato dal presidente del club bavarese, Uli Hoeness, ai microfoni di ‘Funke Sport’: “Non ci sono contratti ma è bello, sarebbe bello, se si unisse a noi. E sarebbe bello anche per lui. Non è ancora ...

Emre Can alla Juventus? / Calciomercato news - attenzione ai precedenti Witsel e Tolisso : Emre Can alla Juventus? L'obbiettivo numero 1 del Calciomercato bianconero frena gli entusiasmi, ricordando di non aver ancora firmato nulla e di essere aperto ad altri club. (Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 17:49:00 GMT)

Calciomercato Juventus : Scoppia il caso-Orsolini : Se non è un caso diplomatico, poco ci manca. Riccardo Orsolini sta diventando infatti un vero e proprio caso di mercato che vede coinvolte Juventus ed Atalanta: il talentuoso attaccante classe ’97, infatti, rischia di rimanere altri 6 mesi alla corte della Dea senza tuttavia trovare spazio, mentre i bianconeri avrebbero per lui un’altra sistemazione -il Bologna– squadra con la quale è stato già trovato un accordo di ...

Calciomercato Juventus/ News - futuro Marchisio : lo striscione dei tifosi bianconeri a Vinovo (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: i supporters juventini hanno esposto uno striscione invitando il centrocampista Marchisio a non andarsene(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 13:45:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - il messaggio di Nedved : Barak e Jankto sono forti (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il vice-presidente juventino, Pavel Nedved, manda messaggi d’apprezzamento nei confronti dei connazionali(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 11:01:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Emre Can : 'Non ho firmato nulla - parlo anche con il Liverpool' : In campo è stato protagonista della bella vittoria del suo Liverpool sul Manchester City, ma Emre Can fa parlare di sé (da tempo) anche in ottica mercato. Il centrocampista tedesco classe '94, com'è ...

Calciomercato Juventus - maxi scambio con l'Arsenal a gennaio? Video : Sono giorni molto caldi per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus; il club bianconero, infatti, sta per chiudere per Emre Can, forte centrocampista tedesco del Liverpool che piace moltissimo al tecnico Massimiliano Allegri. Il giocatore dovrebbe però diventare bianconero solo al termine della stagione, dal momento che il Liverpool non intende privarsi di lui a gennaio. Intanto, arrivano importanti indiscrezioni anche per quanto ...

Calciomercato Juventus/ News - non solo Emre Can : in estate arrivano due centrocampisti (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club bianconero: non solo Emre Can, in estate i bianconeri acquisteranno anche un altro centrocampista con la possibile partenza di Marchisio(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 04:07:00 GMT)

Calciomercato Juventus : Vice-Szczesny - è sfida col Napoli : Si infiamma sempre più la sfida tra Juventus e Napoli non solo sul campo ma anche e soprattutto sul mercato. Marotta e Paratici, infatti, sono alla ricerca di un Vice-Szczesny per la prossima stagione. Buffon, infatti, salvo clamorosi dietrofront, appenderà gli scarpini al chiodo e Pinsoglio, attuale terzo portiere, non fornisce sufficienti garanzie in tal senso. Il mercato, allora, offre questa possibilità: Paul Lopez, estremo difensore ...