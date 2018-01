Calciomercato | Inter in pressing su due italiani | si chiude già a gennaio?

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 16 gennaio in DIRETTA : l’Inter non si ferma dopo Lisandro Lopez. Il Napoli aspetta Verdi. Intrigo Nainggolan : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE di Calciomercato invernale. Anche oggi, martedì 16 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro, oltre a quelle delle principali squadre internazionali. In Italia è attivissima l’Inter. I nerazzurri hanno ufficializzato ieri l’acquisto del difensore Lisandro Lopez dal Benfica ma non vogliono fermarsi ed ora pensano a rinforzare il reparto ...

Calciomercato Inter - Ausilio si scatena : “Rafinha e Ramirez - ecco cosa dico” - intanto cena con Pastore! : Il ds dell’Inter Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Sky sport. Il dirigente nerazzurro ha analizzato alcuni dei casi più caldi della giornata Interista. Oggi è arrivato ufficialmente il difensore Lisandro Lopez, ma è a centrocampo che l’Inter sta lavorando insistentemente per rafforzare la rosa a disposizione di mister Spalletti. ecco dunque quanto rivelato da Piero Ausilio: “Fiduciosi per Rafinha? Siamo sempre ...

Calciomercato Ajax - interesse dalla Germania per Kluivert jr : Secondo 'Sky Sport' sul talentuoso attaccante classe 1999, figlio dell'ex Milan Patrick, è piombato con decisione il Lipsia . Il suo futuro potrebbe quindi essere in Bundesliga.

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : il Genoa vende - Nainggolan fa discutere e Verdi va sostituito - l’Inter si scatena e Marchisio… : Calciomercato, tutte le trattative del giorno – Quella di oggi è stata una giornata di Calciomercato molto concitata, condizionata inevitabilmente dalla trattativa per Nainggolan. La Roma ha dovuto far fronte all’interesse del Guangzhou, pronto a versare 50 milioni di euro per avere il belga. Le leggi cinesi hanno però complicato le cose, con la luxury tax il club di Fabio Cannavaro avrebbe visto lievitare il prezzo sino a 100 ...

Calciomercato - Inter in pressing su due italiani : si chiude già a gennaio? : La lunga sosta della Serie A, quest’anno arrivata in leggero ritardo rispetto al solito, potrebbe essere d’aiuto alle squadre arrivate in questo nuovo anno con il fiato corto e rimescolare un po’ le carte in tavola nel campionato. L’Inter è forse la squadra che ha avuto il rendimento peggiore in questa ultima fase: nelle ultime 5 partite giocate i nerazzurri hanno conquistato solamente 3 punti. La sfida con la Roma potrebbe essere l’occasione ...

Calciomercato Inter - ‘giallo’ Ramires : l’annuncio dell’emittente di Suning : L’Inter ha uffcializzato nella giornata di oggi l’acquisto di Lisandro Lopez. Con un comunicato apparo sul sito ufficiale, il club nerazzurro ha annunciato di aver acquisito il difensore argentino dal Benfica: la formula è quella del prestito fino al 30 giugno 2018, con opzione di riscatto in favore dell’Inter. Nel frattempo si tinge di ‘giallo’ la trattativa per portare a Milano Ramires. Il giocatore ha manifestato ...