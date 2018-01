Calciomercato Inter | Icardi-Real Madrid | perché stare tranquilli Per ora

Calciomercato Inter/ News - per Deulofeu è sfida a De Laurentiis (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: la compagine meneghina non perde di vista l’esterno d’attacco del Barcellona, Deulofeu(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 14:38:00 GMT)

Lisandro Lopez all'Inter/ Calciomercato news - l'agente : felice di questa avventura - vuole dare il massimo : Lisandro Lopez all'Inter. Il colpo di Calciomercato nerazzurro ha già scelto il numero di maglia che sarà il 2: Spalletti lo farà esordire contro la Roma domenica?.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 13:22:00 GMT)

Icardi al Real Madrid?/ Calciomercato news : le mosse dell'Inter per blindare l'argentino : Icardi al Real Madrid? Calciomercato news: pronti 110 milioni di euro, deciderà il giocatore. L'Inter proverà a discutere con il capitano argentino per allungargli il contratto(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 12:47:00 GMT)

Pastore all'Inter?/ Calciomercato news - Tacchinardi approva : a Spalletti serve uno come lui : Pastore all'Inter? Calciomercato news: Ausilio a cena con l’agente del Flaco. Il direttore sportivo nerazzurro ha incontrato Marco Simonian, il procuratore dell’attaccante argentino(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 12:06:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Gabigol torna in Brasile : ormai ci siamo (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: l’attaccante brasiliano, Gabigol, verso il ritorno fra le fila del Santos, noto club di Rio de Janeiro(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 11:55:00 GMT)

Calciomercato gennaio 2018 - tutte le trattative. Inter non si ferma - sirene per il Ninja : Milano, 16 gennaio 2018 - "Il sogno Inter" mischiato all'ambizione di "aiutare i compagni a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League". Si presenta così Lisandro Lopez , nuovo ...

Calciomercato Milan - no a Walcott - offerto anche all’Inter : Calciomercato Milan, il Milan dice no a Walcott e osserva Meyer Il Milan ha rifiutato la proposta dell’Arsenal per Walcott. I Gunners avevano proposto il giocatore al Milan, ma che ha rifiutato puntualmente. Mirabelli lo aveva detto, non ci sarà il mercato in entrata a gennaio, e così sarà. Il Milan non ha intenzione di fare mercato in entrata, la società crede negli acquisti fatti in estate e proseguirà con loro fino a fine ...

Calciomercato - Inter in pressing su due italiani : si chiude già a gennaio? Video : La lunga sosta della Serie A [Video], quest’anno arrivata in leggero ritardo rispetto al solito, potrebbe essere d’aiuto alle squadre arrivate in questo nuovo anno con il fiato corto e rimescolare un po’ le carte in tavola nel campionato. L’Inter è forse la squadra che ha avuto il rendimento peggiore in questa ultima fase: nelle ultime 5 partite giocate i nerazzurri hanno conquistato solamente 3 punti. La sfida con la Roma potrebbe essere ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 16 gennaio in DIRETTA : l’Inter non si ferma dopo Lisandro Lopez. Il Napoli aspetta Verdi. Intrigo Nainggolan : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE di Calciomercato invernale. Anche oggi, martedì 16 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro, oltre a quelle delle principali squadre internazionali. In Italia è attivissima l’Inter. I nerazzurri hanno ufficializzato ieri l’acquisto del difensore Lisandro Lopez dal Benfica ma non vogliono fermarsi ed ora pensano a rinforzare il reparto ...

Calciomercato Inter/ News - salta Ramires : virata su Manuel Fernandes? (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: Ramires potrebbe saltare davvero e così i meneghini potrebbero puntare sul centrocampista Manuel Fernandes della Lokomotiv.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 03:39:00 GMT)