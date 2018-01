Calciomercato | Conte-Chelsea ancora nubi | la causa i mancati acquisti

Calciomercato - Sampdoria e Atalanta si contendono Farias : GENOVA - Farias chiede più minutaggio al Cagliari. Al momento sono due le squadre molto interessate a lui: le pretendenti sono l' Atalanta di Gasperini e la Sampdoria , pronte ad accoglierlo già da ...

Calciomercato Milan - Conte futuro rossonero? : Calciomercato Milan, colpo Antonio Conte Sembra al capolinea la storia tra Conte e il Chelsea. Infatti l’ex Juve è un passo dal dire addio a fine stagione, e si ipotizza un ritorno in Italia. Accostato all’Inter ad inizio campionato, alla Pinetina però è arrivato Luciano Spalletti, che non sta deludendo le aspettative. Ora Conte, però può seriamente tornare in Italia, sull’altra sponda del Naviglio, in casa Milan. La ...

Calciomercato MILAN/ News - torna a circolare il nome di Antonio Conte per il futuro (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: il terzino sinistro del club meneghino, Luca Antonelli, continua ad essere nel mirino della società gigliata(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:48:00 GMT)

Ramires all'Inter/ Calciomercato - Ferri sul brasiliano : gioca in un contesto diverso ma ha qualità : Calciomercato, Ramires all'Inter: il giocatore pronto a partire, ma non è ancora fatta, bisognerà trovare una soluzione economica per il club cinese e per il Fair Play finanziario(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 16:17:00 GMT)

Calciomercato - Capello : 'Non sono interessato alla nazionale. E su Conte-Mou...' : ... "Più facile o più difficile arrivare al gol come fa Guardiola o come faceva Herrera? Tanti passaggi o pochi, qual è lo spettacolo? sono due spettacoli diversi, credo sia difficilissimo arrivare dopo ...

Calciomercato Roma : Di Francesco ha una sola richiesta - ma è molto difficile accontentarlo - i dettagli : 1/7 LaPresse/PA ...

Conte continua a pungere la Juventus : “Calciomercato? Ecco a cosa sono stato abituato” : Antonio Conte non ha lesinato in questi anni al Chelsea, qualche punzecchiatura alla sua vecchia dirigenza, quella della Juventus. Parlando a Sky Sport quest’oggi non è mancata la frecciata al club bianconero in chiave mercato: “Non punto in alto nelle richieste. La mia storia dice che difficilmente sono stato acContentato. sono sempre arrivato in momenti di carestia economica. Io cerco di fare il mio lavoro, la società cercherà di fare il ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 4 gennaio in DIRETTA : Juve - è quasi fatta per Emre Can a giugno. Mazzarri vicino alla panchina del Torino. Politano conteso da Inter - Roma e Napoli : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Si preannunciano ore febbrili per i club di Serie A, che stanno intensificando le trattative di mercato per rinforzare gli organici e dare nuova linfa alla speranza di raggiungere i rispettivi obiettivi in campionato. La Juventus vuole stringere per Emre Can, che arriverebbe a gennaio o a giugno, mentre l’Inter è in cerca di un ...

Calciomercato Parma - ecco lo scambio con il Foggia : soluzione che accontenta tutti : Calciomercato Parma – Parma e Foggia provano ad essere protagonisti nel campionato di Serie B con l’obiettivo di raggiungere i rispettivi obiettivi, promozione in Serie A e salvezza. Nel frattempo le dirigenze sono al lavoro per rinforzare le squadre, nelle ultime ore importanti aggiornamenti, ad un passo uno scambio. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Parma è vicinissimo ad Antonio Vacca, nella trattativa ...

Calciomercato tutte le trattative di oggi LIVE : contatti Conte-Psg : Mercato al via: le trattative della prima giornata In attesa dei colpi di questo mercato di gennaio già si pensa al mercato di giugno, soprattutto per le panchine: il Psg torna su Antonio Conte . L'...

Calciomercato Atalanta - Kurtic “scontento” pensa all’addio : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta viene da una splendida vittoria sul campo del Napoli che ha garantito alla squadra di Gasperini la semifinale di Coppa Italia. Il club bergamasco nel frattempo è impegnato sul fronte mercato, andando prima a sfoltire la rosa per poi puntellarla con nuovi acquisti in programma. Ebbene, nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede la possibilità di una cessione di Kurtic, calciatore non più ...

Calciomercato - si scatena l’asta per lo scontento Tonelli : Il difensore del Napoli Tonelli non rientra nei piani di Maurizio Sarri e questo è parso chiaro ormai da diverso tempo. Il calciatore ha chiesto ufficialmente al club d’essere ceduto e le proposte non mancano per accaparrarsi il centrale. Nella serata di ieri vi abbiamo parlato dell’idea Sampdoria per il difensore ex Empoli, ma anche altri club si sono fatti vivi per acquistare il centrale. Il Verona sta cercando un difensore ...

Calciomercato Juventus - Conte allo scoperto : “Chiellini al Chelsea? Ecco la verità” : Da ieri Giorgio Chiellini è entrato negli ultimi sei mesi di contratto e sarebbe quindi di accordarsi con qualche altro club per un trasferimento a giugno a parametro zero. In Inghilterra sono ribalzate alcune voci in merito ad un possibile approdo del difensore bianconero al Chelsea a fine stagione. Il tecnico dei ‘Blues’, Antonio Conte, ha però smentito questa ipotesi: “Chiellini obiettivo del Chelsea? No, devo essere onesto. ...