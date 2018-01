: #Calciomercato Cassano è pronto a tornare e detta le sue condizioni #Calciomercato: #Cassano #è #pronto #a ... - zazoomblog : #Calciomercato Cassano è pronto a tornare e detta le sue condizioni #Calciomercato: #Cassano #è #pronto #a ... - ClaudioDS6 : RT @OronzoCanaOff: Secondo te #Cassano parla troppo? #bizona #calcio #calciomercato #sondaggi #sondaggio #tikitaka #lads #zona11pm #skyspo… - Diretta24 : RT @OronzoCanaOff: Secondo te #Cassano parla troppo? #bizona #calcio #calciomercato #sondaggi #sondaggio #tikitaka #lads #zona11pm #skyspo… - OronzoCanaOff : Secondo te #Cassano parla troppo? #bizona #calcio #calciomercato #sondaggi #sondaggio #tikitaka #lads #zona11pm… - 44gattidernesto : #Verdi non se la sente, #Deulofeu non parte più, #LucasMoura costa troppo, #Politano non in vendita, #Inglese resta… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 16 gennaio 2018) Nel 2008 Antonio #, con l'aiuto di Pierluigi Pardo, ha scritto la sua autobiografia intitolata Dico tutto. Il libro però andrebbe decisamente aggiornato visto che negli ultimi 10 anni Fantantonio ne ha combinate parecchie. Eppure, proprio poco dopo aver scritto l'autobiografia,sembrava aver trovato la propria strada sentimentale con il matrimonio con Carolina Marcialis ma anche di aver ritrovato quella sportiva con un buonissimo impatto alla Sampdoria. Ma se la vita sentimentale dinon ha vissuto altri scossoni, quella professionale ne ha avuti tanti. Dallo scudetto con il Milan VIDEOpoi rinnegato per il proprio amore nei confronti dell'Inter, passando per la rinascita di Parma e arrivando al ritorno alla Sampdoria che però non è stato come ci si aspettava. Infatti, dopo una prima fase tutto sommato sufficiente,è praticamente finito nel ...