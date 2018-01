Calciomercato Atalanta | ufficiale | Monachello passa all' Ascoli

Calciomercato Juventus/ News - anche i bianconeri su Melegoni dell'Atalanta (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: idea De Gea, elogi di Neville per Emre Can, frenata per Orsolini a Bologna, verso l'asta per Alex Sandro(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 18:01:00 GMT)

Verdi al Napoli / Calciomercato news - potrà esordire già domenica con l'Atalanta? : Verdi al Napoli, Calciomercato news: oggi il giorno del sì definitivo? Trovato l'accordo fra Napoli e Bologna, tutto è pronto per l'approdo di Verdi alla corte di Sarri

Calciomercato - Sampdoria e Atalanta si contendono Farias : GENOVA - Farias chiede più minutaggio al Cagliari. Al momento sono due le squadre molto interessate a lui: le pretendenti sono l' Atalanta di Gasperini e la Sampdoria , pronte ad accoglierlo già da ...

Calciomercato Atalanta : preso Luca Rizzo! : Arriva l’ufficialità dal club bergamasco: l’Atalanta acquista a titolo temporaneo Luca Rizzo dal Bologna. Dopo le cessioni di Kurtic e Dramè alla Spal, l’Atalanta chiude il primo acquisto in questa sessione di mercato: si tratta del centrocampista Luca Rizzo. Il giocatore era appena rientrato a Bologna dal prestito alla Spal. Nemmeno il tempo di ritornare in Emilia, che il classe ’92 ha preparato subito le valigie ...

Calciomercato - la Spal fa spesa dall'Atalanta : ufficiale Dramé : FERRARA - ufficiale un altro acquisto per la Spal , di nuovo in arrivo dall'Atalanta. Si tratta di Boukary Dramé , esterno sinistro di difesa franco-senegalese, preso a titolo definitivo. Il ...

Calciomercato Cesena - presi Suagher ed Emmanuello dall'Atalanta : Cesena - Due arrivi annunciati dal Cesena , entrambi a titolo temporaneo, dall' Atalanta . Si tratta del difensore classe 1992 Emanuele Suagher e del centrocampista classe 1994 Simone Emmanuello . ...

Calciomercato Spal - nuovo rinforzo per la fascia sinistra : colpo dall’Atalanta! : Calciomercato Spal – L’asse di mercato tra Spal e Atalanta è più caldo che mai. Negli scorsi giorni le due società hanno chiuso l’operazione Kurtic con lo sloveno che si è trasferito da Bergamo a Ferrara. Gli Spallini però per rinforzare la rosa hanno pescato nuovamente nel club orobico. Come riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, infatti, la Spal ha chiuso per l’arrivo di Boukary Dramè, terzino sinistro che negli ...

Calciomercato - parla l’agente di Farias : “Interesse di Atalanta e Sampdoria? Ecco come stanno le cose” : Il nome di Diego Farias, negli ultimi giorni, è finito alla ribalta per quanto riguarda il Calciomercato. Diverse società di Serie A, in particolare Atalanta e Sampdoria hanno mostrato interesse per l’attaccante del Cagliari. Nello scacchiere di Lopez non sta trovando grande spazio il brasiliano e in questo gennaio potrebbe decidere di cambiare aria. Intervenuto ai microfoni di ‘Sportitalia’, l’agente Mariano Grimaldi ha ...

Calciomercato Atalanta - asse con il Cittadella : coinvolti tre giocatori : Calciomercato Atalanta – Tra Atalanta e Cittadella potrebbe instaurarsi un possibile asse di mercato. Nell’ultimo contatto avuto dalle due società si è parlato di diversi giocatori. Un nome che piace molto agli orobici è quello di Christian Kouamé, che potrebbe rientrare nella trattativa per il ritorno dell’attaccante Luca Vido in Veneto. L’operazione comuque non è semplice. All’Atalanta inoltre piace anche il ...