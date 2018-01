: Brexit,Tusk a Gb: si può cambiare idea - NotizieIN : Brexit,Tusk a Gb: si può cambiare idea - RealTimeNews__ : RT @TgLa7: #Brexit:Tusk,porte aperte Ue a possibile dietrofront Gb . Nostri cuori sono ancora aperti per voi - gramezzana : RT @TgLa7: #Brexit:Tusk,porte aperte Ue a possibile dietrofront Gb . Nostri cuori sono ancora aperti per voi - TomasBXL : #Brexit Donald Tusk spera che la Gran Bretagna cambi idea (testo del suo intervento al PE oggi) - Radio1Rai : NEWS/ #Brexit Tusk: porte aperte Ue a possibile dietrofront Gb. -

Il presidente del Consiglio Europeo,,si appella ai cittadini britannici e al governo perché sulla"c'è ancora tempo per". "Se una democrazia non può, cessa di essere una democrazia",ha detto,ricordando ai britannici che "i nostri cuori sono ancora aperti a voi". Intanto secondo una bozza delle direttive negoziali, la Ue chiederà al Regno Unito di garantire i diritti di cui beneficiano i cittadini europei per l'intero periodo transitorio dopo, che dovrebbe durare fino a fine 2020.(Di martedì 16 gennaio 2018)