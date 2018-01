Bologna | Verdi | ' Non è stato un no al Napoli Resto con il sorriso'

Verdi : 'Grazie Sarri e Napoli - ma voglio crescere a Bologna. Via a giugno? Tutto può succedere' : Simone Verdi ha detto no al Napoli per restare al Bologna , lo stesso giocatore spiega a Sky Sport la decisione: 'Non è stato un no al Napoli, nel senso che fin da giugno e come ho ribadito prima di Natale avevo l'intenzione di non lasciare Bologna a gennaio. Qualunque società fosse arrivata ...

Bologna - Fenucci : 'Offerta super per Verdi - ma non c'erano condizioni' : 'Abbiamo ricevuto una offerta molto importante dal Napoli e insieme al giocatore l'abbiamo valutata, ma non si sono realizzate tre condizioni'. L'ad del Bologna, Claudio Fenucci, ha spiegato le ...

Fenucci - ad Bologna : 'Offerta importante per Verdi - felici di tenerlo. Gabbiadini piace - ci proveremo' : L'ad del Bologna Claudio Fenucci commenta a Sky Sport il no di Simone Verdi al Napoli : 'In occasione della cena di Natale avevo spiegato che è importante mantenere l'intelaiatura della squadra, per raggiungere i nostri obiettivi sportivi. Abbiamo ...

Bologna - Verdi finalmente allo scoperto : “ecco perchè ho rifiutato Napoli - ieri mi ha chiamato Sarri…” : Verdi ha rifiutato il Napoli, una decisione coraggiosa quella del calciatore del Bologna che spiega tutti i motivi in un’intervista su Sky Sport: “non è stato un no al Napoli, non volevo lasciare il Bologna a gennaio. Avrei preferito rimanere qui per non lasciare un progetto di crescita fino a giugno. Sono lusingato dell’offerta, ci ho pensato, ma sono tornato sulla mia decisione. A Napoli mi hanno fatto sentire la loro ...

Bologna - parla Fenucci : “vi spiego cos’è accaduto con Verdi! Gabbiadini? Possibile…” : Claudio Fenucci, ad del Bologna, ha parlato stamane a Sky Sport. Com’è ovvio che sia, l’argomento principale dell’intervista è stato il no di Verdi al Napoli, una decisione che ha spiazzato molti, su tutti proprio il club partenopeo: “In occasione della cena di Natale avevo spiegato che è importante mantenere l’intelaiatura della squadra, per raggiungere i nostri obiettivi sportivi. Abbiamo ricevuto un’offerta ...

Verdi - a Bologna sentimenti opposti. Tifosi chiedono al giocatore di restare e si scagliano contro Donadoni : Simone Verdi è tornato ieri atterrando atterrato all’aeroporto Marconi di Bologna. Per il giocatore terminata la settimana di vacanza a Dubai ed oggi ritorno agli allenamenti con i suoi compagni di squadra. Ma questa potrebbe essere una delle ultime da calciatore rossoblù se non addirittura l’ultima. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, in queste ore […] L'articolo Verdi, a Bologna sentimenti opposti. Tifosi ...

