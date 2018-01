Bitcoin | Cina studia stretta a trading

La Cina imbriglia il trading delle criptovalute. E sui mercati globali scivola il prezzo dei Bitcoin : Il valore Scende sotto 12.000 dollari, ai minimi da sei settimane. A frenare il prezzo sono le limitazioni agli scambi annunciate in Corea del Sud e Cina , cioe' nei due Paesi dove la operazioni in Bitcoin sono piu' elevate

Bitcoin limitati in Cina : crollano le criptovalute : Crolla ancora il prezzo del Bitcoin che, dopo aver toccato quasi 20mila dollari a metà dicembre, scende sotto i 12mila dollari, ai minimi da sei settimane. Il Bitcoin arretra a livello spot di oltre il 12% a 11.898 dollari.A frenare il prezzo - non solo del Bitcoin , ma di tutte le criptovalute - sono le limitazioni agli scambi annunciate in Corea del Sud e Cina , cioè nei due Paesi dove la operazioni in Bitcoin sono più elevate. Una ...

Sembra che la Cina voglia sganciarsi un po’ dai Bitcoin : Circolano documenti che pianificano una riduzione delle operazioni locali di “estrazione”, per ragioni energetiche ma non solo The post Sembra che la Cina voglia sganciarsi un po’ dai bitcoin appeared first on Il Post.