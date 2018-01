Bicarbonato di sodio contro il cancro | perché la ' terapia Simoncini' è una bufala

Bicarbonato di sodio - ecco tutti i benefici : consigli utili : Il Bicarbonato è un sale di sodio dell’acido carbonico con granuli cristallini inodore, moderatamente solubile in acqua e a bassa tossicità. Le sue spiccate proprietà, rendono il Bicarbonato di sodio adatto a mille usi in cucina, in farmacologia e nella cosmesi. Tra le sue principali proprietà, il Bicarbonato di sodio è un ottimo digestivo; tuttavia è molto importante non assumerlo subito dopo i pasti in quanto riducendo la quantità di ...