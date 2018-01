Biathlon | Coppa del Mondo Anterselva 2018 | i convocati dell’Italia Dieci azzurri

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia trova risposte importanti a Ruhpolding verso Anterselva e le Olimpiadi : L’Italia del Biathlon cresce, vince e convince. A Ruhpolding, in Germania, la squadra azzurra ha dimostrato che il lavoro svolto sta dando i suoi frutti, proprio nella fase più importante della stagione alla vigilia della tappa di Coppa del Mondo di casa di Anterselva, che precede le Olimpiadi di PyeongChang 2018. Dal successo di Dorothea Wierer nella 15 chilometri individuale fino alle conferme di Lukas Hofer e Lisa Vittozzi, passando per ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana in Italia : Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e su RaiSport (in base alle disponibilità di palinsesto e alla contemporaneità con altri eventi); in diretta streaming su Sky Go, su ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana in Italia : La Coppa del Mondo 2018 di Biathlon è pronta per sbarcare in Italia con il consueto appuntamento di Anterselva: dal 18 al 21 gennaio ci sarà da divertirsi in Alto Adige con una grande classica di questo sport. Si preannuncia una folla oceanica per assistere allo spettacolo che le grandi stelle sapranno garantire tra neve e poligono: l’anello di Anterselva regalerà tantissime emozioni come ci ha abituato nel corso degli anni. L’Italia ...

Biathlon - classifica generale Coppa del Mondo femminile 2018 : Kaisa Makarainen scavalca Anastasiya Kuzmina e vola in testa : Cambio al vertice della classifica generale della Coppa del Mondo femminile di Biathlon. Kaisa Makarainen si è presa la vetta della graduatoria superando la slovacca Anastasiya Kuzmina. La finlandese ha trionfato nella mass start di oggi, approfittando di un weekend sotto tono da parte della sua rivale. Il distacco è comunque minimo e la battaglia proseguirà nelle prossime tappe, a partire da Anterselva. Al terzo posto rimane la nostra Dorothea ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : Kaisa Makarainen batte Laura Dahlmeier in volata nella mass start. Lisa Vittozzi 7^ - Dorothea Wierer 20^ : Spettacolo assoluto nella mass start femminile che ha chiuso il weekend di Coppa del Mondo di Ruhpolding. Kaisa Makarainen ha trionfato battendo in volata la tedesca Laura Dahlmeier. Per la finlandese si tratta del primo successo in questa stagione, chiudendo un weekend perfetto, in cui è salita due volte sul podio approfittando alla perfezione in ottica classifica generale delle difficoltà della slovacca Anastasiya Kumina (oggi 23^) e della ...

Biathlon - classifica Coppa del Mondo 2018 : Johannes Boe a 44 punti da Martin Fourcade dopo Ruhpolding : Si sono concluse, con la mass start, le gare maschili valide per la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Johannes Boe ha chiuso con il sorriso a Ruhpolding, vincendo la mass start davanti all’avversario Martin Fourcade, che è riuscito a salvarsi tenendo aperta la striscia di podi consecutiva che sta caratterizzando la sua stagione. In classifica generale, senza considerare scarti, il francese ha 44 punti di ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : Johannes Boe vince la mass davanti a tre francesi! Fourcade secondo : Johannes Boe torna a vincere: nella mass start maschile di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, il norvegese ha condotto una gara praticamente perfetta, sporcata solo da un errore nell’ultima serie che però non è pesato a causa delle penalità in cui sono incorsi anche i più immediati inseguitori. Nella prima fase di gara i pochi errori hanno portato ad una gara di gruppo. Fari puntati, come di consueto, su ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : CECCHINE AZZURRE! Secondo posto straordinario per l’Italia nella staffetta femminile! : Il momento d’oro dell’Italia del Biathlon non si ferma più: a Ruhpolding, nella staffetta femminile, è arrivato un altro podio valido per la Coppa del Mondo 2017-2018. Nell’ordine, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo si sono rese protagoniste di una gara praticamente perfetta, con sole 3 ricariche impiegate per coprire i 40 bersagli previsti. Davanti alle azzurre solamente la Germania, grande ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : staffetta femminile (13 gennaio). La startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Dopo la staffetta maschile disputata oggi, domani tocca alle donne con la 4x6km di Rufpolding valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018, secondo appuntamento di questo fitto fine settimana sulle nevi tedesche. Si partirà alle ore 14.30 ad una settimana esatta dalla staffetta che ha visto il successo della Francia, davanti a Germania e Svezia. L’Italia, sesta, cerca conferme con Dorothea Wierer in forma strepitosa, assieme a Lisa ...

Classifica generale Coppa del Mondo Biathlon 2018 : Norvegia al comando sia nella classifica per nazioni che in quella delle staffette : La vittoria nella staffetta 4×7,5km di Rupolding regala punti pesanti alla Norvegia, sia nella classifica per nazioni che in quella di specialità. Per quanto riguarda la squadra, infatti, gli scandinavi volano a 3626 punti, staccando la Francia a 3429 e la Germania a 3417. La Russia, in quarta posizione, è lontanissima a 3025 punti. L’Italia, invece, con il settimo posto odierno è quinta a sei lunghezze dalla Russia. Per quanto ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : la Norvegia vince la staffetta maschile - settima una buona Italia : La staffetta 4×7,5km di Ruhpolding (GER) valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018 va, come era facile prevedere, alla Norvegia (Lars Helge Birkeland, Tarjei Boe, Emil Helge Svendsen, Johannes Boe) che gestisce bene le prime tre frazioni e sfrutta l’ultima frazione con Johannes Boe per mettere in ghiaccio un successo davvero meritato con il tempo di 1:13.11. Alle sue spalle una Francia (Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet, ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : staffetta maschile (12 gennaio). La startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Il weekend di Ruhpolding della Coppa del Mondo di Biathlon prosegue con la staffetta maschile . Sarà difficile ripetere il secondo posto di Oberhof, 'aiutato' da condizioni di gara particolarmente estreme, ma il quartetto dell'Italia ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : staffetta maschile (12 gennaio). La startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Il weekend di Ruhpolding della Coppa del Mondo di Biathlon prosegue con la staffetta maschile. Sarà difficile ripetere il secondo posto di Oberhof, “aiutato” da condizioni di gara particolarmente estreme, ma il quartetto dell’Italia composto da Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini e Thierry Chenal ci riproverà. Il ruolo di favorita spetta alla Norvegia, che schiererà un Johannes Boe desideroso di riscatto dopo il ...

Biathlon - classifica generale Coppa del Mondo 2018 : Dorothea Wierer sale al terzo posto! Nadezhda Skardino vince l’individuale : Dorothea Wierer ha vinto l’individuale da 15 km della Coppa del Mondo di Ruhpolding. Un trionfo davvero notevole, frutto di una precisione estrema al poligono ed una condizione fisica eccellente. L’azzurra, alla prima vittoria su tre podi in stagione, ha confermato il suo stato di forma, anche in previsione delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Un successo importante anche in ottica classifica generale: Wierer ha sfruttato ...