: #BreakingNews Berlusconi:no tasse su lavoro a giovani - CybFeed : #BreakingNews Berlusconi:no tasse su lavoro a giovani - SacchiGg : RT @pdnetwork: Due domande a Berlusconi, Salvini e Meloni: 1. Dove trovate decine e decine di miliardi di soldi pubblici per finanziare la… - antoniettampa : RT @pdnetwork: Due domande a Berlusconi, Salvini e Meloni: 1. Dove trovate decine e decine di miliardi di soldi pubblici per finanziare la… - Maria_Intermite : RT @pdnetwork: Due domande a Berlusconi, Salvini e Meloni: 1. Dove trovate decine e decine di miliardi di soldi pubblici per finanziare la… - EnzoCody : In un paese in cui il rapporto debito/PIL tende ad infinito #Berlusconi propone di togliere le tasse nei prossimi 6… -

"Eliminazione di ogni tassa o contributo per i primi 6 anni(contratto di praticantato e contratto di primo impiego) per chi assume un giovane a tempo indeterminato". Cosìa QN, parlando del "programma della coalizione, che verrà messo a punto definitivamente nei prossimi giorni". Quanto all'uscita del candidato del centrodestra in Lombardia, Fontana,ha detto che "ogni riferimento al concetto stesso di razza è ovviamente lontano dalla mia cultura (...).Si è trattato di un'espressione infelice".(Di martedì 16 gennaio 2018)