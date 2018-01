Bergamo - bimba azzannata da cane : è grave : 12.22 Una bambina di 14 mesi è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stata azzannata alla testa dal cane di famiglia, un incrocio tra boxer e pastore tedesco. E' accaduto nella casa di famiglia, di origine boliviana, a Bergamo. L'aggressione è stata improvvisa;il padre e due amici che erano a cena sono intervenuti e hanno chiamato il 118.In ospedale la bimba è stata operata. Il padre è stato ...

Bergamo - bimba di 14 mesi azzannata alla testa dal cane di casa : è gravissima : Sono molto gravi le condizioni di una bimba di 14 mesi che, come scrive oggi L'Eco di Bergamo, si trova ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stata azzannata alla testa ...

Bergamo - bimba di 14 mesi azzannata alla testa dal cane di famiglia : è grave : Bergamo, bimba di 14 mesi azzannata alla testa dal cane di famiglia: è grave Il tragico racconto del padre: “In tre per staccarlo, non riuscivamo” Continua a leggere L'articolo Bergamo, bimba di 14 mesi azzannata alla testa dal cane di famiglia: è grave sembra essere il primo su NewsGo.

Bergamo - bimba azzannata alla testa dal cane di famiglia : è grave : A Bergamo una bimba di 14 mesi è stata azzannata alla testa dal cane di famiglia , Leone, un incrocio tra un boxer e un pastore tedesco . Il fatto è avvenuto domenica sera nell'abitazione dei genitori.

Meningite - morta a Bergamo bimba milanese di 6 anni : “Era vaccinata. Contro la Meningite, contro tutto. Ma non è servito e ora sono qua a piangere”. Non si dà pace il padre di una bambina di sei anni, studente delle elementari di via Garofani a Rozzano, stroncata da un attacco di Meningite la mattina di venerdì 3 novembre dopo due giorni di ricovero in ospedale. “Aveva tutta la vita davanti”, continu...

Meningite - morta in ospedale a Bergamo una bimba milanese di sei anni : Una bambina di sei anni è morta giovedì sera per Meningite all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. La piccola viveva e frequentava la prima elementare a Rozzano (Milano). Si trovava in vacanza in Val ...

Meningite : bimba di 6 anni muore in ospedale a Bergamo : Una bimba di 6 anni è deceduta per Meningite all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stata trasportata con l’elisoccorso da Selvino. La piccola, spiega l’Asst bergamasca, “è apparsa da subito in gravissime condizioni. Sopraggiunto un arresto cardiaco, a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla“. “Prematura ogni ipotesi sul tipo di Meningite che le ha tolto la vita“. “Per la diagnosi ...

Bergamo - bimba di 6 anni muore di meningite : i genitori dei compagni non mandano i figli a scuola : Una bimba di sei anni è morta ieri sera per meningite all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. La bambina viveva e frequentava la prima elementare a Rozzano (Milano) ma si trovava in vacanza in val ...

Meningite - morta una bimba milanese di 6 anni a Bergamo : i genitori dei compagni non mandano i figli a scuola : Una bimba di sei anni è morta ieri sera per Meningite all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. La bambina viveva e frequentava la prima elementare a Rozzano (Milano) ma si trovava in...

Bergamo - bimba di sei anni morta per meningite : La bambina viveva e frequentava la prima elementare a Rozzano (Milano) ma si trovava in vacanza in val Seriana

Bimba milanese di 6 anni morta di meningite a ospedale di Bergamo : Milano, 3 nov. (askanews) Una bambina di sei anni è morta per una meningite all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo nella serata di giovedì due novembre. La piccola, secondo una nota diffusa dall'...

Bergamo - bimba di 6 anni muore di meningite : Una bimba di sei anni è morta ieri sera per meningite all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. La bambina viveva e frequentava la prima elementare a Rozzano (Milano) ma si trovava in vacanza in val ...