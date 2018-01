Benevento - Vigorito : 'Sentenza assurda' : Il presidente del Benevento ha commentato ai microfoni di Sky Sport la decisione che priva i giallorossi del proprio capitano nel pieno della difficile rincorsa alla salvezza, ribadendo la buonafede ...

Benevento - parla il presidente Vigorito : 'Temevo la sentenza. L'errore è del medico - non capisco la decisione' : Queste le sue parole a Sky Sport : 'Se mi aspettavo la squalifica di Lucioni? La temevo. La reazione è stata di grossa tristezza, poi successivamente subito dopo pensare anche al danno subito dalla ...

Benevento - parla Vigorito : i “suggerimenti” di De Zerbi per il mercato ed il caso Figc : “Ho partecipato a una serie di riunioni nelle quali Lotito, come altri, hanno espresso non tanto delle idee ma delle posizioni fra gruppi che si erano costituiti e di cui il Benevento non fa parte, e nessuno mi ha convinto. Ma l’idea che possa venire eletto un manager come Sibilia, da anni impegnato nello sport e che gode della mia stima anche come uomo, mi solletica”. Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ai microfoni di ...

Calciomercato Benevento - Vigorito sogna un doppio colpo (impossibile) : i dettagli : Calciomercato Benevento – Due vittorie consecutive rispettivamente con Chievo e Sampdoria hanno riportato grande entusiasmo in casa Benevento, tornato a credere alla salvezza. Il club campano è molto attivo sul mercato, Vigorito vuole rinforzare la rosa per non avere rimorsi in vista del girone di ritorno. Dopo Guilherme, Billong, Sandro e Diabaté, il patron dei giallorossi sogna un doppio colpo incredibile: il Benevento, infatti, secondo ...

Benevento - Sandro dalla Seleçao al Vigorito : "Sarà il nostro pilastro" : Il Benevento non si arrende, in campo e fuori. Anzi, il presidente Vigorito è attivissimo sul mercato e dopo aver sistemato l'attacco con Bongonda del Trabzonspor (ma di proprietà del Celta Vigo) e ...

Benevento - Vigorito al settimo cielo per l’arrivo di Sandro : “ : Il presidente Vigorito è parso entusiasta del nuovo acquisto del suo Benevento. Alla corte di De Zerbi è arrivato un centrocampista di spessore come Sandro, il quale darà una grande mano alla squadra. “È stato il primo a congratularsi per il successo con il Chievo non appena firmato il contratto, poi allo stadio si è rallegrato per il bis contro la Sampdoria. È molto motivato e mi ha confessato di essere rimasto affascinato da quanto ha ...

Coda : 'Resto a Benevento. Vigorito - prendi Cassano!' : Intervistato da La Gazzetta dello Sport , Massimo Coda ha parlato di mercato smentendo le voci sull'addio al Benevento : 'In effetti ho ricevuto delle offerte importanti. Tuttavia ho sempre desiderato rimanere a Benevento anche perché ...

Calciomercato Benevento : Vigorito annuncia altri tre colpi - in uscita invece… : 1/8 Brignoli (Foto LaPresse/Gerardo Cafaro) ...

Cassano al Benevento? Il “messaggio” di Coda al presidente Vigorito : Il centravanti del Benevento Massimo Coda, sta trascinando la propria squadra a suon di gol. Dopo un inizio difficile infatti il calciatore si è preso il posto da titolare ed ora sembra scongiurata l’ipotesi addio paventata a novembre. Coda ha parlato oggi ai microfoni della Gazzetta dello sportù: “Noi sapevamo di valere di più di quanto dicessero i risultati. Eravamo partiti benino e le prime partite stagionali ci avevano dato ...

Pagelle Benevento-Sampdoria 3-2 : Coda eroe del Vigorito : Pagelle Benevento-Sampdoria – Massimo Coda in una settimana si è trasformato da oggetto misterioso a eroe. Lo scorso sabato il goal della prima storica vittoria in Serie A contro il Chievo e oggi una doppietta stupenda per ribaltare il risultato con la Sampdoria e per regalare ai tifosi del Benevento un sogno che può prendere forma: ovvero quello della salvezza. Da segnalare anche la prima rete in Serie A del classe ’99 ...

Calciomercato Benevento - Vigorito scatenato : “vi svelo i colpi per gennaio” - poi parla del ‘caso’ Ciciretti : Calciomercato Benevento – Il Benevento crede all’obiettivo salvezza, maggiore fiducia dopo il successo nella gara di campionato contro il Chievo, la dirigenza scatenato sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa. Nel frattempo importanti indicazioni da parte del presidente a Radio Kiss Kiss Napoli: “A qualcuno fa piacere far passare Vigorito come nemico del Napoli. Dopo il Benevento, ho simpatia per il Napoli, ...

Ciciretti-Napoli - svolta nella trattativa : la rivelazione del patron del Benevento Vigorito : Ciciretti-Napoli, LE ULTIME – Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, il patron del Benevento, Oreste Vigorito, ha fatto un punto sul futuro di Amato Ciciretti svelando le ultime importanti novità: “Ieri sera mi è arrivata, così come prevede il regolamento, notifica e comunicazione da parte del Napoli per richiedere la possibilità di parlare e trattare col nostro calciatore Amato Ciciretti. Non ho avuto ...

Benevento - Vigorito : 'Il Napoli tratta con Ciciretti. A gennaio? Perché no' : Benevento - 'Ieri sera mi è arrivata, così come prevede il regolamento, notifica e comunicazione da parte del Napoli per richiedere la possibilità di parlare e trattare col nostro calciatore Amato ...

Calciomercato Benevento - Vigorito svela : la situazione Ciciretti ed il retroscena su Pavoletti : Calciomercato Benevento – Dopo il successo contro il Chievo, il Benevento crede alla salvezza, previsti diversi movimenti sul mercato di gennaio. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il presidente Oreste Vigorito: “ieri sera mi è arrivata, così come prevede il regolamento, notifica e comunicazione da parte del Napoli per richiedere la possibilità di parlare e trattare col nostro calciatore Amato Ciciretti. Non ho avuto ...