Benevento | stangata Lucioni | un anno di squalifica Pronto il ricorso

: Benevento, stangata per Lucioni: un anno di squalifica. Ben 4 per il medico sociale - sscalcionapoli1 : Benevento, stangata per Lucioni: un anno di squalifica. Ben 4 per il medico sociale - IFusirosanero : Benevento, stangata dell'antidoping: un anno di squalifica per Fabio Lucioni, quattro al medico - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: Benevento, stangata #Lucioni per il fantacalcio: è ufficiale la squalifica di un anno - vvlnapoli : Doping, stangata su Lucioni: squalificato per un anno: Dura sentenza del tribunale nazionale antidoping per il capi… - 7593c267b7d644b : RT @PremiumSportHD: #premiumsport Arriva la stangata che rischia di compromettere il campionato del #Benevento #SerieA -

Leggi la notizia su calciomercato

(Di martedì 16 gennaio 2018) 21.15 PARLA- 'In questo momento è come se fosse caduto un fulmine a ciel sereno'. Ai microfoni di Sky Sport 24 , il capitano delFabioha parlato delladi uncomminatagli dal TNA: 'Non mi sarei mai aspettato che dopo l'ammissione di colpe da parte del dottore, mi ...