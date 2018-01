Benevento | Lucioni | ' La squalifica un fulmine a ciel sereno | ma farò ricorso'

Benevento - Lucioni : “Non me lo aspettavo - l’intento era dire la verità” : Benevento, Lucioni: “Non me lo aspettavo, l’intento era dire la verità” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lucioni – “In questo momento è come se fosse caduto un filmine a ciel sereno. Non avrei mai pensato che dopo l’assunzione delle colpe da parte del medico mi venisse dato un anno di squalifica. Perché non siamo andati ...

Benevento - stangata Lucioni : un anno di squalifica. Pronto il ricorso : 21.15 PARLA Lucioni - 'In questo momento è come se fosse caduto un fulmine a ciel sereno'. Ai microfoni di Sky Sport 24 , il capitano del Benevento Fabio Lucioni ha parlato della squalifica di un anno comminatagli dal TNA: 'Non mi sarei mai aspettato che dopo l'ammissione di colpe da parte del dottore, mi ...

Benevento - Lucioni commenta la squalifica : “come un fulmine a ciel sereno - ecco cosa farò ora” : Il capitano del Benevento, Fabio Lucioni, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport 24’ dopo la squalifica comminatagli dal TNA: “In questo momento è come se fosse caduto un fulmine a ciel sereno. Non mi sarei mai aspettato che dopo l’ammissione di colpe da parte del dottore, mi venisse dato un anno di squalifica. Non siamo andati con l’idea di prenderci gioco della commissione giudicante, ma con l’intento di ...

Doping - Benevento : stop 1 anno a Lucioni : 20.41 La prima sezione del Tribunale nazionale antiDoping di Nado Italia ha squalificato per un anno il difensore del Benevento, Fabio Lucioni, e per quattro anni il medico del club sannita Walter Giorgione, accogliendo integralmente le richieste della procura antiDoping. Motivo della sospensione l'utilizzo non consentito della sostanza 'clostebol'. Entrambi i tesserati hanno annunciato ricorso.

Caso Lucioni - arriva la sentenza del Tribunale Nazionale Antidoping : che batosta per il capitano del Benevento! : Caso Lucioni – E’ arrivata poco la sentenza del Tribunale Nazionale Antidoping in merito al Caso Fabio Lucioni, trovato positivo all’Antidoping nel controllo post gara contro il Torino causa Clostebol. Il Tribunale ha confermato le richieste della Procura, disponendo un anno di squalifica per il capitano del Benevento e quattro anni per il medico sociale Walter Giorgione. Una batosta per il difensore e per il club campano che ...

DIRETTA/ Benevento-Chievo (risultato live 0-0) streaming video e tv : Lucioni non trova la porta : DIRETTA Benevento-Chievo info streaming video e tv. Nell'ultima giornata del girone di andata di Serie A si gioca al Vigorito: quote, orario, risultato live(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 15:22:00 GMT)

Benevento - Lucioni : 'Sono a disposizione - rivoglio la fascia da capitano' : Fabio Lucioni, difensore del Benevento, torna a disposizione di mister De Zerbi dopo la sospensione per doping. Queste le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: 'E' come se avessi strappato un punto in trasferta. Ma non so se giocherò. Speravo con tutte le forze nell'assoluzione. Sono innocente e lo dimostrerò. Sabato a Marassi sarò a disposizione del ...

Doping - processo rinviato 16 gennaio : Lucioni del Benevento può tornare a giocare : E' stato rinviato al 16 gennaio il processo sportivo di primo grado a carico di Fabio Lucioni , deferito dalla Procura di Nado Italia per l'utilizzo del clostebol , sostanza vietata. La notizia si ...