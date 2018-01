Batteria Galaxy S9 e S9+ | Ecco La Sua Potenza

Batteria salva con il Wi-Fi su Samsung Galaxy S8 e S7 con aggiornamento Oreo? La funzione in arrivo : L'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 è alle porte, un po' più distante per il Galaxy S7 ma una certezza esiste: non appena Android 8.0 farà capolino sui due top di gamma (e loro varianti Plus ed Edge naturalmente), ecco che si potrà beneficiare di una funzione molto utile per la connessione alle reti Wi-Fi ma che dovrebbe pure influenzare positivamente il consumo della Batteria (il condizionale è d'obbligo, in seguito spiegherà ...

Due precisazioni sulla calibrazione per la Batteria Samsung Galaxy S7 : le ultime al 13 gennaio : Sono trascorse alcune settimane da quando ho condiviso con voi una procedura differente dal solito per procedere alla calibrazione della batteria del Samsung Galaxy S7. Per approfondimenti in merito, vi rimando all'apposita pagina, integrando oggi 13 gennaio quel discorso avviato nel Q4 del 2017 con alcune considerazioni a mio avviso importanti. Tutto nasce da alcuni riscontri da parte di coloro che hanno deciso di seguire quel percorso per ...

Deep Discharge Protection Tool affronta i problemi alla Batteria dei Samsung Galaxy Note 8 e S8 Plus : Dalla community di XDA arriva Deep Discharge Protection Tool, un'app che fa fronte ai problemi che affliggono la batteria di alcuni Samsung Galaxy Note 8 e S8 Plus L'articolo Deep Discharge Protection Tool affronta i problemi alla batteria dei Samsung Galaxy Note 8 e S8 Plus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Galaxy Note 8 : Samsung riconosce il problema alla Batteria : La settimana scorsa è stato riportato da alcuni possessori dell'ultimo phablet coreano, il Samsung Galaxy Note 8, che ci sono stati dei problemi proprio legati alla batteria. Gli utenti si erano lamentati sul sito web della community di Samsung che il loro telefono era praticamente morto dopo che la batteria si era completamente scaricata. Il phablet, infatti, dopo esser stato collegato alla presa della corrente, non ricaricava e dunque non ...

Samsung (non) risponde in merito ai problemi alla Batteria di Samsung Galaxy Note 8 e S8 Plus : Samsung non risponde in merito alle segnalazioni relative alle batterie Samsung Galaxy Note 8 e Samsung Galaxy S8 Plus. L'articolo Samsung (non) risponde in merito ai problemi alla batteria di Samsung Galaxy Note 8 e S8 Plus è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Problemi Batteria Samsung Galaxy S8 Plus e Note 8 - non si ricarica se azzerata : la dichiarazione di Samsung : Gran brutto affare quello relativo ai Problemi di batteria di alcuni esemplari di Samsung Galaxy S8 Plus e Note 8 che raggiunta la percentuale di carica dell0 0% non si ricaricano più, in nessun modo. A nulla serve mantenere collegato il telefono a un cavo di alimentazione per più tempo, gli esemplari afflitti dall'anomalia restano completamente spenti senza dare segni di vita. Le casistiche di questo tipo non sono certo diffuse in maniera ...

Migliori smartphone 2017 per durata Batteria : Samsung Galaxy S8 - iPhone X e incredibili sorprese : Più di un nostro lettore se lo starà chiedendo: quali sono i Migliori smartphone del 2017 per durata della batteria, i device che (almeno sulla carta) non dovrebbero lasciarci a secco senza un minino di carica sul più bello? Il sito TechRadar ha portato avanti una serie di test benchmark sull'autonomia e la top 5 prevede senz'altro il Samsung Galaxy S8 e l'iPhone X ma a sorpresa (almeno per qualcuno) il Huawei Mate 10 Pro e due altri dispositivi ...

Impostazioni tipo per Batteria Samsung Galaxy S7 : le configurazioni ideali per l’autonomia : Nel caso del Samsung Galaxy S7 spesse volte si è soliti affibbiare la colpa a questo od a quell'aggiornamento quando la durata della batteria non ci soddisfa come vorremmo, senza considerare nella giusta misura che grossa parte dell'eventuale consumo anomalo sia da ricercare nelle Impostazioni di utilizzo, che sappiamo variare da dispositivo a dispositivo. A questo punto ci piacerebbe dire la nostra in merito, riportandovi un esempio di ...

Alcuni Galaxy Note 8 non si accendono più dopo che la Batteria ha toccato lo zero : Alcuni Galaxy Note 8 (anche venduti tramite operatori come Verizon), arrivati allo 0% si sono spenti e non si caricano più, Samsung sta provvedendo a sostituirli in garanzia. L'articolo Alcuni Galaxy Note 8 non si accendono più dopo che la batteria ha toccato lo zero è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Fantastica Batteria Samsung Galaxy S7 con aggiornamento di dicembre : differenze ITA e PHN : Stiamo vivendo un weekend natalizio davvero ricco di novità per tutti coloro che sono ansiosi di mettere le mani sull'aggiornamento di dicembre per il Samsung Galaxy S7. In linea con quanto riportato nella giornata di ieri, è possibile andare più a fondo su una questione riguardante l'argomento che sta più a cuore agli utenti, vale a dire quello della durata della batteria. Anche in questo particolare contesto, infatti, ci sono differenze ...

Samsung VR ora supporta Galaxy A8 (2018) e Android Oreo - mentre Gear S3 riceve un fix per la Batteria : Samsung aggiorna VR per supportare Galaxy A8 (2018) ed Android Oreo, nel frattempo Gear S3 inizia a ricevere il fix per il battery drain L'articolo Samsung VR ora supporta Galaxy A8 (2018) e Android Oreo, mentre Gear S3 riceve un fix per la batteria è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung Galaxy S9 : più spesso e con una Batteria da 3.200 mAh? : Secondo le più recenti indiscrezioni sembra che Samsung Galaxy S9 possa utilizzare una batteria da 3200 mAh, leggermente superiore al modello precedente. L'articolo Samsung Galaxy S9: più spesso e con una batteria da 3.200 mAh? è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Quanto durerà la Batteria del Samsung Galaxy S9? Ecco la quantità di mAh : Che tipo di batteria potrà vantare il Samsung Galaxy S9, e Quanto durerà? Domande cui è impossibile garantire una risposta pronta e certificata, ma che trova nuove indicazioni dagli ultimi rumors emersi quest'oggi sul portale 'Digi.Tech'. Se da un lato aleggia ancora la possibilità che vi siano forti discriminazioni sul conto del Samsung Galaxy S9, a favore di S9 Plus (che non solo sarà più grande, ma godrà di una doppia fotocamera principale ...

Miglior versione Google Play Services per Samsung Galaxy S7 - più Batteria per tutti : Nell'economia della batteria del Samsung Galaxy S7 un argomento molto dibattuto negli ultimi giorni è costituito dai Google Play Services, che a partire dall'aggiornamento alla versione 11.9.46 hanno cominciato a far ballare l'autonomia di un po' tutti gli Android (con ripercussioni particolari su quella dell'ex top di gamma sudcoreano, che un po' incespica già di suo sotto questo punto di vista). Tornando a noi, la strada si è dimostrata un ...