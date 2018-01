Basket | Torino sceglie Recalcati | una garanzia per i playoff

Basket - Serie A 2018 : è caos in casa Fiat Torino. Luca Banchi si dimette! : È caos in casa Fiat Torino. Nella serata di ieri è arrivato l’annuncio della rescissione consensuale del rapporto tra la squadra piemontese e l’allenatore Luca Banchi. Una notizia arrivata al termine di una giornata davvero complicata in casa Auxilium. Proviamo a fare ordine. Tutto pare essere stato originato dal rapporto tra l’ex coach di Siena ed il presidente della società Antonio Forni, mai decollato già dall’estate, ...

Basket - TOP 16 Eurocup 2018 : trasferte complicate per Reggio Emilia e Trento. Torino nel caos ospita il Lietuvos : Le TOP 16 di Eurocup entrano nel vivo con la terza giornata. Un momento decisivo per le squadre italiane che si trovano tutte con un record di una vittoria e una sconfitta. La prima a scendere in campo sarà la Grissin Bon Reggio Emilia, che questo pomeriggio affronta i russi dello Unics Kazan, capolista del gruppo H e tra le principali candidate alla vittoria finale. Servirà davvero una grande prestazione in Russia alla formazione di Menetti per ...

Basket : Torino - Banchi lascia : Torino, 15 GEN - Il tecnico dell'Auxilium Fiat Torino Luca Banchi si è dimesso oggi. Manca ancora la nota ufficiale della società, ma il divorzio è confermato da più fonti. All'origine della rottura ...

Basket - divorzio tra coach Banchi e la Fiat Torino : Luca Banchi non è più il coach di Fiat Torino. All'origine della decisione, contrasti con la proprietà ovvero con il presidente Antonio Forni e suo figlio Francesco. A Varese, con la squadra sotto di ...

Basket - Serie A : Torino alle Final Eight - ma Banchi lascia : Serie A Il nuovo calendario Fulmine a ciel sereno in casa Auxilium Torino. Coach Luca Banchi ha infatti rassegnato le dimissioni per divergenze con la società. I malumori erano già emersi in estate, ...

Al Basket Day è Lucca vs Torino. In campo anche la Geonova : Con 4 vittorie e 9 sconfitte Torino è salita agli altari della cronaca, e forse anche questo ha minato le certezze del gruppo di coach Riga, più per il fattaccio del PalaRuffini che per il Basket ...