Basket | Champions League 2018 | nette sconfitte per Sassari e Capo d’Orlando

Basket - Eurocup : Reggio fa colpo a Kazan. Champions : Sassari travolta dal Monaco : ROMA - Una vittoria e una sconfitta per le italiane impegnate in serata nelle coppe europee. Sorride Reggio Emilia che strappa a Kazan (69-71) un successo pesantissimo in ottima qualificazione. Nulla ...

Basket - Champions League : Monaco-Sassari 87-55 - ora Capo d'Orlando-Tenerife : Monaco-Sassari 87-55 (18-17, 42-25; 75-40) Gara a senso unico a Monaco per la Dinamo Sassari, la squadra di Pasquini senza Stipcevic e Randolph ormai destinato al taglio, per il quale manca solo l'...

Basket - Champions League 2018 : Sassari - Avellino e Venezia in caccia degli ottavi : Tre squadre italiane sulle quattro impegnate nella Champions League di Basket 2017-2018 sono ancora in piena corsa per accedere agli ottavi di finale. Tra oggi e domani si disputerà l’undicesimo turno della competizione europea, dal quale potrebbero dipendere i destini delle squadre in base ai risultati raccolti nelle partite in programma. Impegno proibitivo per il Banco di Sardegna Sassari, in trasferta con l’AS Monaco, squadra che ...

Basket - Champions League 2018 : Avellino in zona qualificazione - Sassari sconfitta in casa : Mancano ormai pochi turni alla conclusione della fase a gironi della Champions League di Basket 2017-2018: questa sera, tra le squadre italiane, sono scese in campo la Sidigas Avellino e il Banco di Sardegna Sassari, che hanno ottenuto risultati diversi. Andiamo a vedere quanto successo. Partita a basso punteggio, ma tanto è bastato alla Sidigas Avellino per agguantare il quarto posto provvisorio nella classifica del girone D, che le ...

Basket - Champions League 2018 : Venezia soffre ma la spunta all’overtime. Sconfitta amara per Capo d’Orlando : Serata dolceamara per le italiane impegnate in Champions League. La Reyer Venezia è tornata al successo dopo tre sconfitte consecutive, al termine di un incontro più che sofferto. Capo d’Orlando, invece, è stata Sconfitta in Grecia, dicendo addio ai sogni di gloria. Ha lottato Capo d’Orlando ma non è bastato. Alla PAOK Arena hanno vinto i greci, bravi a mettersi in conduzione nel secondo quarto e non lasciare più il timone. I ...

Basket - Champions League : Paok-Capo d'Orlando 79-61 - ora Venezia-Rosa Radom : PAOK SALONICCO-CAPO d'Orlando 79-61 (15-18, 41-35; 62-46) Niente da fare: Capo non riesce a invertire il trend negativo ed esce sconfitta anche dal parquet di Salonicco. Contro il Paok, la formazione ...