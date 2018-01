Baselli all' Inter? Calciomercato news | sul talento del Torino c' è anche la Lazio

Baselli ALL'INTER? / Calciomercato news : tutto dipende da Ramires e Rafinha : BASELLI ALL'INTER? Calciomercato news: Luciano Spalletti spinge per l'interno di centrocampo che gli piace fin dai tempi della Roma. Il Torino però spara alto, vuole 15 milioni di euro.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 19:00:00 GMT)

Baselli all'Inter? / Calciomercato news : Spalletti spinge per il suo arrivo - ma il Torino spara alto : Baselli all'Inter? Calciomercato news: Luciano Spalletti spinge per l'interno di centrocampo che gli piace fin dai tempi della Roma. Il Torino però spara alto, vuole 15 milioni di euro.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 16:54:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Baselli in partenza : Mirabelli alla finestra (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club di Gennaro Gattuso: piace molto il centrocampista del Torino, Daniele Baselli, ma occhio alla concorrenza(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 11:51:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Daniele Baselli si allontana (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra allenata da Gennaro Ivan Gattuso: i rossoneri cercano con insistenza il centrocampista del Tottenham Moussa Dembelè.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 12:17:00 GMT)

Torino - ‘giallo’ Baselli : squalificato ma non risultava ammonito : Il Giudice Sportivo ha reso nota la squalifica del centrocampista Baselli per un turno dopo il cartellino giallo ricevuto nel match pareggiato dal Torino a Ferrara contro la SPAL per “proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione)”. In nessun tabellino però risultava l’ammonizione del centrocampista, giallo che era stato assegnato a De Silvestri con l’esterno che però non è ...

Calciomercato Serie A - l’agente Riso allo scoperto : le novità su Cristante - Jankto - Baselli e Vicari : Cena di Natale con la GR Sports di Giuseppe Riso, l’agente ha fatto il punto su diversi assistiti ai microfoni di Gianluca Di Marzio, indicazioni sul Calciomercato di Serie A: “Sportiello? Dipenderà dalle politiche della Fiorentina, hanno diritto di riscatto e priorità su tutto. Non abbiamo ancora affrontato il discorso con la Fiorentina, può anche essere che lo riscattino per gennaio ma ancora non ne abbiamo parlato. Jankto? Ha la ...

Torino-Chievo 1-1 pagelle - voti e highlights 13^ giornata : Baselli risponde ad Hetemaj - Belotti fallisce un rigore (VIDEO) : Torino-Chievo 1-1 pagelle, voti e highlights 13^ giornata: Baselli risponde ad Hetemaj, Belotti fallisce un rigore (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino-Chievo 1-1 pagelle, voti E highlights 13^ giornata- Il Torino, dopo la bella prestazione di San Siro culminata con un pareggio contro l’Inter, ospita il Chievo per riprendere la rincorsa alle ...

Gol Baselli - il centrocampista ‘alla Belotti’ : pareggio Torino [VIDEO] : Gol Baselli, il centrocampista ‘alla Belotti’: pareggio Torino [VIDEO] – Si sta giocando la 13^ giornata del campionato di Serie A, poche emozioni nei primi 45 minuti, una gara che ha regalato reti è stata quella tra Torino e Chievo. Ospiti in vantaggio grazie ad Hetemaj, reazione da parte della squadra di Mihajlovic che trova il pareggio con in gol di testa del centrocampista Baselli. Gol Baselli GOOOOAAAALLL!!! #Baselli with ...