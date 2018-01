: Barry Seal – una storia americana, la clip esclusiva in cui parla il figlio dell'aviatore - Wired - imaginewebadv : Barry Seal – una storia americana, la clip esclusiva in cui parla il figlio dell'aviatore - Wired - GuascoClaudio : BARRY SEAL - Una storia americana in dvd in edicola con Panorama - walterwhiteITA : Barry Seal – una storia americana, la clip esclusiva in cui parla il figlio dell’aviatore - NewsTecnologia : Barry Seal – una storia americana, la clip esclusiva in cui parla il figlio dell’aviatore - Barry Seal – una storia… - universal_it : Storia, azione e un pizzico di ironia: ecco una clip di Barry Seal su @CorSport: -

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 16 gennaio 2018)– una(Universal) è un film che ripercorre la vita e le gesta di un aviatore sui generis, operativo tra gli anni Ottanta e Novanta sotto copertura per quello che poi venne alla luce come lo scandalo Iran–Contras. In servizio a cavallo tra il mandato presidenziale di Carter e quello di Reagan, il pilota prestò il suo operato sia per i contrabbandieri sia per la Cia, innescando così un corto circuito tra i più eclatanti nelladella democrazia statunitense. Il terreno di gioco era quello dell’America centrale, il contesto quello della minaccia comunista. Nel film, il ruolo del protagonistaè interpretato da Tom Cruise, la regia è di Doug Liman (The Bourne Identity, Mr. & Mrs. Smith), il film è ora disponibile in DVD, BLU-RAY™ e 4K ULTRA HD con 30 minuti di contenuti extra. Del film pubblichiamo oggi inunain cui ...