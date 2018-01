Barbara D’Urso viene incoronata regina della domenica

: RT @Luciosalis: E la pòra Barbara d'Urso, senza nessuna cultura, né passato, né presente, (s)vestita come Barbie che finge di intervistare… - gq_gianni : RT @Luciosalis: E la pòra Barbara d'Urso, senza nessuna cultura, né passato, né presente, (s)vestita come Barbie che finge di intervistare… - rocken78 : RT @manoscrittebook: Ogni volta che Berlusconi chiama Barbara d'Urso "dottoressa," un laureato da qualche parte muore. E un giornalista si… - mirkokrea78 : RT @Soppressatira: Berlusconi da Barbara D’Urso. «Ma sai che vestita quasi non ti riconoscevo?» {@GilliFab} #centrodestra #berlusconi #bar… - SeeLallero : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - Amaro57024721 : RT @Luciosalis: E la pòra Barbara d'Urso, senza nessuna cultura, né passato, né presente, (s)vestita come Barbie che finge di intervistare… -

(Di martedì 16 gennaio 2018) Col rientro dalla pausa natalizia #Live il cavallo di battaglia targato Canale 5, è tornato in diretta stralciando letteralmente la #In presentata dalle sorelle Parodi. È bastata una puntata del nuovo anno, per far tornare gli ascolti record al programma condotto daD’Urso e incoronarla così, la. È il caso di dire che nonostante sia arrivato un nuovo anno che porta sempre dei nuovi propositi, la regola non è valida nei programma televisivo.si sa, per aumentare gli ascolti ne trova sempre una più del diavolo e anche questa volta ha saputo iniziare al meglio il nuovo anno. Ancora una volta, Cristina Parodi non è riuscita a sbancare gli ascolti e far felici i vertici Rai, nonostante nella prima parte si è cercato di coinvolgere il pubblico parlando di Sanremo. Addirittura, il film mandato in onda dopoIn, ha ...