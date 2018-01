Bambini maltrattati in un asilo a Susa | arrestata una maestra

“Bambini maltrattati all’estero”. L’Etiopia mette al bando le adozioni internazionali : Una messa al bando delle adozioni internazionali di orfani etiopi è stata approvata dal parlamento di Addis Abeba per far fronte al timore che i piccoli vengano maltrattati all’estero. La nuova legge, che entrerà in vigore nelle prossime settimane con l’inserimento in Gazzetta ufficiale, è stata varata dopo un acceso dibattito in cui alcuni deputat...