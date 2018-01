Baby gang a Napoli | oggi il vertice in Prefettura con Minniti

NAPOLI - SOLDATI ACCERCHIATI DALLA Baby-GANG/ Il branco insegue 3 ragazzi e li picchia davanti ai militari : NAPOLI, SOLDATI ACCERCHIATI DALLA BABY-GANG: sabato sera sul lungomare 3 ragazzi hanno provato a rifugiarsi in una camionetta dei militari ma il branco non si è fermato neanche così..(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 12:27:00 GMT)

Napoli - scacco matto alla Babygang di Pomigliano : sette arresti - quattro sono minori. In un mese rapinate 32 persone : Trentadue persone rapinate in un mese. Diciassette i colpi messi a segno. sette i componenti della banda: quattro sono minorenni. sono stati arrestati questa notte dai carabinieri di Pomigliano d'Arco ...

Sgominata Baby gang : 7 arresti. Minniti oggi a Napoli : Il ministro della Giustizia Andrea Orlando parla di situazione grave: non serve l'esercito, ma maestre. Da mesi il Capo della Procura dei minori descrive una situazione difficile nel Capoluogo partenopeo, in piena "emergenza sociale". Don Patriciello, prete simbolo della lotta al degrado nella Terra dei fuochi, lancia l'allarme: i ragazzi vanno aiutati, siamo tutti responsabili

Napoli - gruppo di minori accerchia i soldati |Fermata Baby gang : 17 rapine in due mesi : L'emergenza baby gang non si placa: un branco ha inseguito e picchiato tre ragazzi che si erano rifugiati vicino ai militari. A Castello di Cisterna i carabinieri hanno individuato e fermato sette giovanissimi che, con una pistola giocattolo, rubavano il cellulare ai passanti.

Babygang - Arturo e la mamma invitati al vertice in prefettura a Napoli : Ci saranno anche Arturo e Maria Luisa Iavarone, in prefettura, a Napoli, in occasione del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza per il fenomeno delle baby gang, convocato dal ministro dell'...

Napoli - i fatti che servono per spezzare il ricatto delle Babygang : Nel giorno in cui il ministro Minniti arriva a Napoli per l'ennesimo comitato per la sicurezza, che fa seguito all'ennesima escalation di violenza urbana in città, risuonano forti e chiare le parole ...