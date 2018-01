Autonomia | Bonaccini | Emilia-Romagna vicina a un' intesa storica

Autonomia - Bonaccini : punto ad intesa col Governo entro gennaio : Roma, (askanews) - Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, punta a trovare entro il mese di gennaio un'intesa col Governo sul rafforzamento dell'Autonomia. A spiegarlo è stato ...

Autonomia - Bonaccini : punto ad intesa col Governo entro gennaio : Roma, 14 dic. (askanews) Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, punta a trovare entro il mese di gennaio un'intesa col Governo sul rafforzamento dell'Autonomia. A spiegarlo è ...

Autonomia - Bonaccini : treno è in corsa - positivo se Veneto sale : Roma, 6 dic. (askanews) 'Con la Lombardia abbiamo avviato un percorso ottimale. L'importante non è chi è partito prima, ma chi arriva e soprattutto come si arriva. Fuori da ogni appartenenza politica ...

Autonomia - Bonaccini : l'unità nazionale è sacra e non si tocca : Roma, 6 dic. (askanews) 'l'unità nazionale è sacra e non si tocca, così come è intoccabile rapporto di solidarietà tra le aree più forti e quelle più deboli del paese. In più nessuna richiesta di ...

Autonomia - Bonaccini : a gennaio vogliamo un'intesa col Governo : Roma, 6 dic. (askanews) La trattativa col Governo sul rafforzamento dell'Autonomia 'va avanti molto spedita, ma non vivendo su Marte sappiamo che l'obiettivo è quello di un'intesa col Governo perché è ...

Autonomia - Bonaccini : futuro regionalismo tema nuovo Parlamento : Roma, 16 nov. (askanews) 'Il prossimo Parlamento dovrà affrontare il tema del futuro del regionalismo, sia sulle specialità sia su quelle ordinarie. In passato si era parlato di accorpamenti e il ...

Autonomia - Bonaccini : domani incontro col Governo a Bologna : Roma, 16 nov. (askanews) domani a Bologna ci sarà il primo incontro ufficiale sul territorio (dopo quello della scorsa settimana a Roma), tra il Governo e le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia che ...

Autonomia - Bonaccini : non si tratta di avere più soldi da Roma : Roma, 16 nov. (askanews) 'Non si tratta di avere più soldi da Roma ma di trattenere alcune risorse che vanno verso la fiscalità generale'. A spiegarlo è stato il presidente della Regione Emilia-...

Autonomia - Bressa : con Bonaccini e Maroni incontro costruttivo : Roma, 9 nov. (askanews) Quello di oggi con Stefano Bonaccini e Roberto Maroni sulle autonomie 'è stato un incontro leale e costruttivo che apre ad un confronto su materie che riguardano il quotidiano ...

Autonomia - Bressa convoca Bonaccini e Maroni a tavolo con governo : Roma, 8 nov. (askanews) È fissata per giovedì 9 novembre, alle 16, nella sede del Dipartimento per gli Affari regionali, in via della Stamperia 8, la convocazione dei presidenti della regione Emilia ...