Australian Open | esordio ok per la Giorgi | la Sharapova e la Halep

Tennis - Australian Open : Djokovic e Wawrinka tornano a vincere : ROMA - Rientro con vittoria per Novak Djokovic e Stanislas Wawrinka agli Australian Open , primo Slam dell'anno in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. Australian Open Kids Day: Federer e ...

Tennis - Australian Open : sorpresa Sonego - avanti anche Fognini e Giorgi. Federer e Djokovic - esordio ok : esordio vincente per la numero uno del mondo Simona Halep. Tutto secondo pronostico per la romena contro la giovane stellina Australiana, Destanee Aiava (153): il punteggio finale è di 7-6(5), 6-1 in ...

Australian Open - impresa Sonego - avanti anche Fognini e Giorgi : impresa di Lorenzo Sonego, attuale numero 218 del ranking mondiale (ma ora è già salito al numero 169), che alla sua prima apparizione nel tabellone principale di uno Slam ha battuto al primo turno ...

Tennis - Australian Open 2018 : prima lezione di Federer alla Rod Laver Arena. Superato Bedene in tre set : prima lezione di Roger Federer alla Rod Laver Arena di Melbourne (Australia) e prima vittoria piuttosto comoda. Il fenomeno svizzero, numero 2 del mondo, si è imposto contro lo sloveno Aljaz Bedene (n.51 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-4 6-3. Un’esibizione positiva per Roger che quando ha voluto ha fatto la differenza. Troppo importante la distanza nel gioco tra i due. Per il “Maestro” l’accesso al secondo turno è ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di martedì 16 gennaio : tabellone maschile. Avanzano Fognini e Sonego - fuori Berrettini e Fabbiano. Raonic e Bautista k.o. - bene Federer - Djokovic e Wawrinka : risultati SECONDA GIORNATA Australian Open 2018 – SINGOLARE MASCHILE Rod Laver Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna [4] A. Zverev b. T. Fabbiano 6-1 7-6 7-5 [2] R. Federer b. A. Bedene 6-3, 6-4, 6-3 Margaret Court Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna [14] N. Djokovic b, D. Young 6-1 6-2 6-4 Sessione notturna – ore 9.00 italiane F. Tiafoe vs [12] J. Del Potro Hisense Arena – ora 1.00 italiana [9] S. Wawrinka b. R. Berankis ...

Tennis - Australian Open 2018 : tutti gli italiani in gara domani (mercoledì 17 gennaio). Programma - orari e tv. Come vederli in Diretta Streaming : Un solo italiano impegnato in singolare nella giornata di mercoledì 17 gennaio, quella che aprirà il secondo turno dei due tabelloni, maschile e femminile degli Australian Open 2018. Andreas Seppi giocherà il primo incontro sul campo 8, con inizio all’una di notte ora italiana (le 11 di Melbourne), affrontando il giapponese Yoshihito Nishioka. Sarà un match intrigante, con la concreta possibilità per l’azzurro di ritornare al terzo ...

Australian Open : Sonego è meraviglioso - Fognini e Giorgi non tradiscono - : Kalinskaya 6-4 6-3 (Raffaello Esposito) (a breve la cronaca) A PAGINA DUE LE CRONACHE DI BERRETTINI E FABBIANO 1 2

Tennis - Australian Open 2018 : il programma di domani (mercoledì 17 gennaio). Tutti gli orari e come vedere le partite in tv e Diretta Streaming : Gli Australian Open 2018 proseguono senza sosta. domani è la giornata del secondo turno: andranno in campo la parte alta del tabellone maschile e quella bassa del singolare femminile. Toccherà dunque a Rafael Nadal, che torna sulla Rod Laver Arena per affrontare l’argentino Leonardo Mayer. Non solo, ci sarà Grigor Dimitrov, che aprirà la sessione serale di Melbourne, a partire dalle 9 italiane, mentre non mancheranno sfide interessanti. In ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : martedì 16 gennaio. Federer avanti 2-0 con Bedene. Vittorie importanti per Fognini - Giorgi e Sonego : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2018. È una giornata importante per l’Italia, che cala i suoi due assi principali: Camila Giorgi e Fabio Fognini. Le speranze azzurre sono poste principalmente su di loro. Camila ha stupito tutti in questo avvio di stagione. La scorsa settimana ha disputato una settimana fantastica a Sydney, dove partendo dalle qualificazioni è arrivata fino in semifinale ...