Attilio Fontana | i migranti | la razza bianca e l' affermazione sulla Costituzione

Il costituzionalista Stefano Ceccanti : "Attilio Fontana usa la parola razza in senso opposto alla Costituzione" : Il costituzionalista di area dem Stefano Ceccanti bacchetta Attilio Fontana per la sua citazione impropria della Costituzione. Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia è infatti tornato sulla sua intervista rilasciata a Radio Padania in cui parlava di difesa della "razza bianca" che ha scatenato più di una polemica. Ma in questo caso la pezza è peggio del buco. Infatti Fontana, per difendersi, ...

Attilio Fontana colpisce ancora. "La Costituzione parla di razze - allora dovrebbero cambiarla" : Attilio Fontana colpisce ancora. Nonostante consideri "inopportune" le sue parole di ieri sulla "razza bianca a rischio" per l'invasione dei migranti, il candidato del centrodestra in Lombardia insiste sul tema. "Dovrebbe anche cambiare la Costituzione perché è la prima a dire che esistono le razze" afferma a Tgcom24, con riferimento a quell'articolo 3 della Costituzione che stabilisce la non discriminazione in base alla ...

Attilio Fontana - farneticazioni da 'suprematismo bianco' Video : Non c'è dubbio che la Lega miri in alto. 'Prima il Nord' oggi è diventato 'Prima l'Italia', salvo poi qualcuno che si erge addirittura a paladino della 'razza bianca'. L'ex sindaco di Varese, Attilio Fontana, si è reso conto della gaffe qualche ora dopo averla pronunciata, anzi probabilmente qualcuno gli ha fatto notare il poco politicamente corretto proclama esposto ai microfoni di Radio Padania. E visto che il Ku Klux Klan non ha mai preso ...

Pura razza padana. Il manifesto etnico di Attilio Fontana : Eccolo il volto duro della destra, in un gioco al rialzo che culmina in una sorta di manifesto in difesa della razza, proclamato da Attilio Fontana, il candidato leghista con il curriculum di moderato: "Non possiamo accettare tutti gli immigrati che arrivano: dobbiamo decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, la nostra società devono continuare a esistere o devono essere cancellate". Un linguaggio da anni Trenta affidato a un ...

Lombardia, Attilio Fontana: "Stop ai migranti o razza bianca a rischio" | Poi la correzione Il candidato leghista alla presidenza della Regione Lombardia a Radio Padania ha detto che "dobbiamo decidere se la nostra etnia, se la nostra razza bianca deve continuare a esistere". Poi la correzione: "E' stato un lapsus".

Attilio Fontana - "razza bianca a rischio"/ Lombardia - stop ai migranti : audio choc a Radio Padania : Attilio Fontana, candidato Governatore Lombardia: 'stop ai migranti, razza bianca a rischio'. Poi si corregge, 'è stato un lapsus' ma ormai è tardi.

Lombardia - Attilio Fontana : "Stop ai migranti o razza bianca a rischio" | Poi la correzione : Il candidato leghista alla presidenza della Regione Lombardia a Radio Padania ha detto che "dobbiamo decidere se la nostra etnia, se la nostra razza bianca deve continuare a esistere". Poi la correzione: "E' stato un lapsus". Ma le polemiche sono già scoppiate. La comunità ebraica romana: "Ignorante"

La frase razzista di Attilio Fontana : «Dobbiamo decidere se la nostra razza bianca deve continuare a esistere», ha detto, ma poi ha sostenuto fosse un lapsus The post La frase razzista di Attilio Fontana appeared first on Il Post.