Attilio Fontana | farneticazioni da ' suprematismo bianco'

Pura razza padana. Il manifesto etnico di Attilio Fontana : Eccolo il volto duro della destra, in un gioco al rialzo che culmina in una sorta di manifesto in difesa della razza, proclamato da Attilio Fontana, il candidato leghista con il curriculum di moderato: "Non possiamo accettare tutti gli immigrati che arrivano: dobbiamo decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, la nostra società devono continuare a esistere o devono essere cancellate". Un linguaggio da anni Trenta affidato a un ...

Lombardia - Attilio Fontana : "Stop ai migranti o razza bianca a rischio" | Poi la correzione : Il candidato leghista alla presidenza della Regione Lombardia a Radio Padania ha detto che "dobbiamo decidere se la nostra etnia, se la nostra razza bianca deve continuare a esistere". Poi la correzione: "E' stato un lapsus". Ma le polemiche sono già scoppiate. La comunità ebraica romana: "Ignorante"

Attilio Fontana (Lega) : “Razza bianca è a rischio. Dobbiamo ribellarci”. Dopo Berlusconi a destra è gara di xenofobia : “Non possiamo accettare tutti gli immigrati che arrivano: Dobbiamo decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, la nostra società devono continuare a esistere o devono essere cancellate”. Silvio Berlusconi ci aveva provato ad andare oltre la Lega e Matteo Salvini sull’immigrazione. Ma il Carroccio ristabilisce subito le distanze. E lo fa con Attilio Fontana, il candidato governatore della Lega alla guida della regione ...

