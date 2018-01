Atletica | caso Alex Schwazer | il giudice di Bolzano sollecita l’invio dei campioni di

: Il giudice di Bolzano sollecita l'invio da Colonia dei campioni di urina di Alex Schwazer che tardano ad arrivare - OA_Sport : Il giudice di Bolzano sollecita l'invio da Colonia dei campioni di urina di Alex Schwazer che tardano ad arrivare - Vistodalbasso : ATLETICA Caso Schwazer: il Gip risollecita Colonia » - KlodetaGjini : Quando essere giudice di atletica è di famiglia. Il caso unico della famiglia Grandi. - Pagliarafabio : RT @Coninews: "Ho iniziato a fare atletica a 5 anni e nel mio caso l’impianto sportivo ha un peso particolare" @GranoSSalis Il CONI ha avv… - BDaigo : RT @Coninews: "Ho iniziato a fare atletica a 5 anni e nel mio caso l’impianto sportivo ha un peso particolare" @GranoSSalis Il CONI ha avv… -

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2018) È destinata a durare ancora a lungo la vicenda che riguarda. Il marciatore italiano era stato squalificato prima delle Olimpiadi di Rio 2016 ma aveva subito iniziato una battaglia per dimostrare la sua innocenza e che, a suo dire, i duedi urina A e B presi in oggetto erano stati manipolati in maniera incorretta, alternando l’esito del test. IldiWalter Pellino ha accolto la richiesta di, chiedendo al Tribunale di Colonia, di poter analizzare nuovamente i dueattualmente conservati nel Laboratorio Antidoping della città tedesca. La consegna, però, tarda ad arrivare. Lo scorso venerdì Pellino ha inviato un faxndo il Procuratore di Colonia a fissare una data, stabilendo anche chi dovrà materialmente occuparsi del trasporto. Il perito che si occuperà dell’analisi in sede di incidente probatorio sarà il ...