Ascolti tv | 5 | 3 milioni di telespettatori per Romanzo famigliare

CHE TEMPO CHE FA/ Ascolti e pagelle 14 gennaio : quasi 5 milioni di spettatori e 169 mila tweet : Grandi ospiti per la seconda puntata dell'anno di Che TEMPO che fa. Le pagelle della serata da Alex Zanardi e Luciano Ligabue a Tom Hanks e Meryl Streep.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 14:16:00 GMT)

Ascolti tv - quasi 5 milioni di telespettatori per Che tempo che fa : E’ Che tempo che fa su Rai1 a vincere la gara agli Ascolti del 14 gennaio: il talk show condotto da Fabio Fazio ha raccolto il 18.80% di share e 4 milioni 967mila telespettatori risultando il programma più visto della giornata (dopo il Tg1 delle 20): il picco di ascolto ha raggiunto 6 milioni 200mila alle 21.28 durante le interviste a Tom Hanks e a Meryl Streep. La seconda parte con il tavolo degli ospiti ha segnato 2 milioni 810mila ...

Ascolti TV/ 11 gennaio 2018 : “Don Matteo 11” torna e trionfa con 7 - 6 milioni di spettatori : La prima serata di giovedì 11 gennaio 2018 è stata vinta dal ritorno di Don Matteo: i primi due episodi dell'undicesima stagione della fiction hanno conquistato 7,6 milioni di spettatori.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 12:21:00 GMT)

Ascolti tv - Meraviglie si conferma con 5 - 6 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Si conferma Meraviglie – La Penisola dei Tesori che vince la prima serata riproponendo sostanzialmente gli Ascolti dell’esordio. La seconda puntata del programma di Alberto Angela in onda su Rai1 è stata vista da 5.682.000 telespettatori pari al 23,31% di share. Rai3 con Chi l’ha Visto? ha ottenuto 2.361.000 telespettatori e uno share del 10,46%, mentre a Canale 5 è andato il terzo gradino del podio con ...

Ascolti tv - per ‘Romanzo famigliare’ oltre 5 - 7 milioni di telespettatori : Il secondo appuntamento su Rai1 con Romanzo Famigliare, la fiction di Francesca Archibugi con Vittoria Puccini e Giancarlo Giannini vince la gara agli Ascolti del 9 gennaio. Il terzo e quarto episodio, trasmessi in prima serata, hanno totalizzato rispettivamente 5 milioni 730mila telespettatori (21.25% di share) e 5 milioni 216mila telespettatori (22.25%). Il programma è stato anche il più visto dell’intera giornata. Ascolti tv prime ...

Ariana Grande da record : una sua canzone ha raggiunto i 600 MILIONI di Ascolti in streaming su Spotify : A quasi due anni dalla sua pubblicazione, l’album di Ariana Grande “Dangerous Woman” le sta ancora regalando un sacco di soddisfazioni. via GIPHY L’ultima in ordine di tempo riguarda una delle canzoni che formano la tracklist del disco. Stiamo parlando “Side to Side”, nella quale Ariana duetta con Nicki Minaji. “Side to Side”, infatti, ha totalizzato la cifra di 600 MILIONI di ascolti in streaming su ...

Ascolti tv - ‘Quo vado?’ di Checco Zalone vince con oltre 6 - 2 milioni di telespettatori : E’ Checco Zalone a vincere la gara agli Ascolti della prima serata dell’8 gennaio con Quo vado? che trasmesso su Canale 5 è stato visto da 6.259.000 spettatori pari al 24,98% di share. Ascolti tv prime time Zalone ha battuto anche l’esordio di Romanzo Famigliare, la fiction di Francesca Archibugi in onda su Rai1 che ha ottenuto 5.924.000 telespettatori e il 21,75% nella prima parte e 5.279.000 e il 22,77% nella seconda. ...

Ascolti tv - il derby “muto” vince la prima serata con 6 milioni di telespettatori : Ascolti tv Coppa Italia, lo sciopero dei giornalisti Rai non impedisce all'incontro di far registrare 6 milioni di telespettatori, con quasi il 23% di share. L'articolo Ascolti tv, il derby “muto” vince la prima serata con 6 milioni di telespettatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.