: Anversa, sale a 14 bilancio dei feriti - NotizieIN : Anversa, sale a 14 bilancio dei feriti - CybFeed : #BreakingNews Anversa, sale a 14 bilancio dei feriti - NewsTG_ : #ULTIMORA BELGIO: Esplosione e crollo edificio nella zona di Paardenmarkt ad Anversa: Sale ad almeno 11 feriti, due sono gravi -

Si è aggravato in Belgio ildell'esplosione di una pizzeria italiana ad.Secondo l'ultimo aggiornamento della polizia isono 14, di cui 5 gravi ed uno in condizioni critiche. Otto le persone estratte vive dalle macerie, tra cui un bambino. La deflagrazione è avvenuta in una palazzina di 3 piani al pianterreno dove c'è la pizzeria 'Primavera', al n. 99 di Paardenmarkt, zona frequenta da giovani universitari. La polizia esclude l'attentato terroristico, tra le ipotesi dell'esplosione una fuga di gas.(Di martedì 16 gennaio 2018)