Animali | pet “oversize” | i consigli per mantenere un peso sano

Il Papa regala spettacolo al circo a poveri e senzatetto. Protezione Animali : "Luogo di sofferenza" : L'annuncio dello spettacolo riservato ai poveri era stato dato dall'elemosiniere pontificio- Il circo Medrano ha messo a disposizione oggi pomeriggio tutti i 2.100 posti del grande tendone a Saxa Rubra

"Petty Christmas" - boom di vendite del food per gli Animali : Nei super e ipermercati della distribuzione moderna (Dm) a dicembre si spenderanno oltre 12 milioni di euro per l'acquisto di snack e bevande per cani e gatti. Altri circa 3 milioni si spenderanno ...

Elisabetta Canalis con Peta contro le pelli Animali : Elisabetta Canalis è nuovamente testimonial per Peta, associazione da anni impegnata per la salvaguardia delle specie animali. Il gruppo coinvolge artisti del mondo dello spettacolo, nonché della moda e dello sport, per trasformarli in portavoce di forte impatto per campagne di sensibilizzazione.Elisabetta è da sempre in prima linea per la difesa degli animali, in particolare contro l'utilizzo di materiali e prodotti che possono arrecare ...

A Pinerolo distrutti i cartelli pubblicitari del circo Orfei : si sospettano ancora gli Animalisti : Numerosi cartelli pubblicitari del circo Donna Orfei sono stati distrutti nella notte, probabilmente dagli animalisti. Questa mattina gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri e alla polizia ...

Scarlett Johansson - lettera ai paparazzi 'Io e la mia famiglia non siamo Animali da zoo' - People - Spettacoli : Scarlett Johannson consegna la sua esasperazione per la persecuzione dei paparazzi a una lettera pubblicata su Time : 'Lo scorso sabato, mentre trascorrevamo la giornata con mia figlia e suo padre a ...

Instagram - basta selfie con Animali selvatici e a rischio : il social segnalerà gli hashtag sospetti : L'obiettivo è destare l'attenzione nei confronti di siti e attrazioni turistiche nel mondo che sfruttano animali selvatici in cattività, ma anche scoraggiare comportamenti di ogni tipo che possono ...

L'onorevole grillino che rispetta gli Animali ma non le sentenze : Perché il deputato del M5S, l’Onorevole Bernini, non paga 65 mila euro al suo assistente che ha licenziato senza giusta causa? Credit video Mediaset

Crudeltà insensata sugli Animali : polpette avvelenate ingerite da un cane guida : 'Il cane è il miglior amico dell'uomo': infinitamente migliore sarebbe il mondo se tutti la pensassero così, eppure ancora oggi tra i vandali e i criminali ci sono ancora gli avvelenatori di animali. I bocconi avvelenati nei parchi pubblici o per strada sono una triste ...

HARRY STYLES/ Kiwi - il rispetto per bambini e Animali (X Factor 2017) : L’ex cantante degli One Direction, HARRY STYLES, è il super ospite della terza puntata dedicata ai Live Show dell’undicesima edizione di X Factor in onda questa sera su Sky Uno.(Pubblicato il Thu, 09 Nov 2017 21:03:00 GMT)

Via libera della Camera al 'graduale superamento' della presenza degli Animali in circhi e spettacoli viaggianti : 'Il bicchiere del provvedimento è mezzo pieno - osserva la Lav - grazie all'estensione non solo ai circhi ma anche agli spettacoli viaggianti, come da noi proposto, della previsione del graduale ...

Stop Animali nei circhi - soldi privati per festival e musica popolare : ecco la nuova legge sullo Spettacolo : ... capitolo tax credit: 'la legge stabilizza il tax credit musica, beneficio riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e produttrici di spettacoli di musica dal vivo ...

Ora in Italia si va verso il "superamento" degli Animali negli spettacoli : Roma, 8 novembre 2017 - Anche in Italia non si potranno più utilizzare animali in circhi e spettacoli viaggianti, come già succede in oltre 50 Paesi di tutto il mondo. Sarà un "graduale superamento" e su questo impegno, oggi diventato Legge, il Governo in carica o il prossimo dopo le elezioni di marzo, sono tenuti a formulare, entro la fine del prossimo anno, ...

Pet therapy - anche l’ospedale di Asti apre le porte agli Animali : potranno vedere i padroni : Pet therapy, anche l’ospedale di Asti apre le porte agli animali: potranno vedere i padroni La direzione sanitaria dell’ospedale di Asti ha deciso di aprire le porte di alcuni reparti agli animali da compagnia dei degenti. Cani e i gatti possono accedere all’ospedale dopo aver superato alcuni controlli.Continua a leggere La direzione sanitaria dell’ospedale di […] L'articolo Pet therapy, anche l’ospedale di Asti apre le porte agli animali: ...