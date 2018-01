Android 8 0 Per Honor 8 Non Sarà Rilasciato

Il launcher di Android One con Google Feed disponibile per tutti : Ora potete portare un tocco di Xiaomi Mi A1 sul vostro smartphone grazie ad Android One launcher con Google Feed abilitato. L'articolo Il launcher di Android One con Google Feed disponibile per tutti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Più di 40 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana : Ci sono 45 tra app e giochi in offerta sul Play Store. E 25 saranno i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste modo migliore per iniziare la settimana? L'articolo Più di 40 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

La versione finale di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S8 dovrebbe arrivare entro fine mese : La beta finale di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S8 dovrebbe essere rilasciata ai beta tester entro la fine del mese di gennaio. L'articolo La versione finale di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S8 dovrebbe arrivare entro fine mese è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

HMD annuncia il rilascio di Android 8.0 Oreo per Nokia 6 (2018) e Nokia 7 : HMD Global attraverso l'account ufficiale su Weibo ha reso noto di avere dato il via al rilascio di Android 8.0 Oreo per i Nokia 6 (2018) e Nokia 7 L'articolo HMD annuncia il rilascio di Android 8.0 Oreo per Nokia 6 (2018) e Nokia 7 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Telegram X disponibile al download per Android ed iOS : Telegram X è un client alternativo a Telegram sviluppato da Telegram per Android ed iOS che appare più efficiente ed organizzato della versione ufficiale. Telgram è da molti apprezzato per le moltitudini di features che è in grado di offrire ai suoi utilizzatori, ma non solo. Questo, al contrario di Messengere e WhatsApp, dona la possibilità agli sviluppatori di utilizzare le proprie API per lo sviluppo di app alternative a quelle ufficiali ...

Microsoft Edge per Android si aggiorna con supporto a icone adattive e altre novità : Arriva un nuovo update di Microsoft Edge per Android con cui vengono migliorare la stabilità, le prestazioni e la compatibilità con i siti Web L'articolo Microsoft Edge per Android si aggiorna con supporto a icone adattive e altre novità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Come ritrovare smartphone Android rubato o perso : Vediamo Come ritrovare smartphone Android rubato o perso e prevenire installando i programmi giusti sul vostro dispositivo Android smartphone perso o rubato? Ecco Come fare per rintracciarlo Può succedere e succede a tutti di perdere lo smartphone oppure ve lo rubano ma i moderni telefonini integrano tante funzioni che vi permettono sia di bloccare il […]

Microsoft Edge per Android si aggiorna con una nuova modalità lettura : Breve comunicato per segnalarvi che il browser Microsoft Edge si è aggiornato recentemente sul Google Play Store per tutti i dispositivi Android. L’aggiornamento, numerato 1.0.0.1552., viene accompagnato questa volta fortunatamente da un changelog specifico: nuova modalità di lettura. Condividi link e testo da altre app in Microsoft Edge. Supporto per le icone adattive di Android Oreo. Correzione di bug e miglioramenti vari. Link al ...

Ripartito il roll out di Android 8.0 Oreo per Xiaomi Mi A1 - con le patch di sicurezza di gennaio : Nemmeno il tempo di segnalarvene la sospensione che il roll out dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Xiaomi Mi A1 è ripreso, per la gioia di tutti coloro che non lo avevano ancora ricevuto. L'articolo Ripartito il roll out di Android 8.0 Oreo per Xiaomi Mi A1, con le patch di sicurezza di gennaio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ultimo aggiornamento WhatsApp per Android : arrivano gli adesivi Video : La famosa applicazione di messagistica istantanea #WhatsApp Messenger, che dal 2014 è entrata a far parte del gruppo Facebook Inc., fornira' una nuovissima ed interessante caratteristica nel suo prossimo aggiornamento per i dispositivi che utilizzano il sistema operativo #Android. Senza dubbio, questo aggiornamento è tra i più importanti ed interessanti degli ultimi tempi, e sicuramente rendera' felici i tanti, davvero tanti, utilizzatori di ...

Microsoft Launcher si aggiorna per Android - nuove animazioni e possibilità di creare le cartelle nell’app drawer : Microsoft Launcher prosegue la sua scia di successo tra gli utenti Android conquistando 10 milioni di download e la multinazionale di Redmond continua a sfornare nuovi aggiornamenti interessanti. L’ultimo update è stato rilasciato proprio in queste ore e porta la versione dell’app alla numerazione 4.4.0.39445. Le novità, anche se minori, sono piuttosto numerose: Abilitata la creazione di cartelle nell’app drawer Modalità batch nella ...

Recupero Foto Da Android Con DiskDigger : Vuoi recuperare Foto cancellate da Android gratis? Hai bisogno di un programma per il Recupero Foto da Android? Prova DiskDigger, è il migliore! Recuperare Foto Android No Root Oggi ti voglio presentare un fantastico programma dedicato al tuo smartphone Android. L’app in questione si chiama DiskDigger e, come si intuisce dal nome, permette di recuperare Foto eliminate […]

Sospeso il roll out di Android 8.0 Oreo per Xiaomi Mi A1 : Molti utenti lo ipotizzavano da qualche giorno, ma adesso c'è la conferma ufficiale dell'Azienda: il roll out dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Xiaomi Mi A1 è stato Sospeso. L'articolo Sospeso il roll out di Android 8.0 Oreo per Xiaomi Mi A1 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Su eBay ritornano le “Offerte imperdibili” : sconti fino al 30% su diversi smartphone Android : Su eBay fanno la loro ricomparsa le "Offerte imperdibili": solo per sette giorni saranno proposti sconti fino al 30% su smartphone Android L'articolo Su eBay ritornano le “Offerte imperdibili”: sconti fino al 30% su diversi smartphone Android è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.