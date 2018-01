Andrea Iannone andrà a vivere a Lugano

Andrea Iannone : 'Io - Belen e il brodino' - il pilota si confessa : Mentre fuori il mondo parla'. Belen Rodriguez e Andrea Iannone Foto: Instagram 'Ci siamo conquistati con il tempo e oggi so che è la donna della mia vita'. Andrea Iannone non ha nessun dubbio sull'...

Andrea Iannone e Belen pronti alla convivenza : "La sera mangiamo un brodino e andiamo a letto presto" : MILANO ? ?La sera mi ritrovo con Belen, mangiamo un brodino insieme e alle dieci a nanna. Mentre fuori il mondo parla?. L?avete chiesto ed eccolo...

Andrea Iannone : 'Io e Belen amiamo trovarci la sera a casa davanti a un brodino' : Mentre fuori il mondo parla'. 'È la donna della mia vita ' Il campione di MotoGp non ha dubbi sull'amore che porta per la sua compagna e non ha paura a rivelarlo: 'Ci siamo conquistati con il tempo e ...

Andrea Iannone : “Con Belen mangiamo un brodino insieme e alle dieci a nanna. Mentre fuori il mondo parla” : “A volte mi sento come se fossi sempre al cinema. Guardo lo spettacolo e gli spettatori che girano intorno alla mia vita e sorrido anche perché non posso fare altro. Poi mi giro, abbraccio la mia compagna e mi aggrappo alla realtà“. Parole di Andrea Iannone che per la prima volta racconta a Chi la sua storia d’amore con Belen Rodriguez. “Io preferisco la realtà vera a quella social – ha detto ancora il pilota ...

Andrea Iannone - dichiarazione l'amore a Belen : "E' la donna della mia vita" : «A volte mi sento come se fossi sempre al cinema. Guardo lo spettacolo e gli spettatori che girano intorno alla mia vita e sorrido anche perché non posso fare altro. Poi mi giro, abbraccio la mia compagna e mi aggrappo...

Andrea Iannone E BELEN RODRIGUEZ/ Il pilota : "Lei è la donna della mia vita : ecco la nostra giornata 'normale'" : ANDREA IANNONE e BELEN RODRIGUEZ: il pilota ha raccontato per la prima volta la sua storia d'amore con la showgirl argentina. Le sue dichiarazioni lasciano sorpresi...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 13:38:00 GMT)

Andrea Iannone : “Belen è la donna della mia vita. Ci piace bere un brodino - guardare la tv e andare a dormire…” : Andrea Iannone, pilota della Suzuki e compagno da due anni di Belen Rodriguez, parla del rapporto con la showgirl argentina. Andrea Iannone: “Belen? A volte mi sento come se fossi sempre al cinema” Iannone, intervistato dal settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 17 gennaio, descrive così la relazione con Belen: “A volte mi sento […] L'articolo Andrea Iannone: “Belen è la donna della mia vita. Ci piace bere ...

Belen e Andrea Iannone - nuovo nido d'amore in Svizzera : "La casa è pronta" : Amore a gonfie vele per Belen Rodriguez, 33 anni, ed Andrea Iannone, 27. Archiviato un periodo di crisi...

Belen Rodriguez/ L’amore per Andrea Iannone : “Non mi ha mai mollato!” - le ultime rivelazioni : Belen Rodriguez e Andrea Iannone, la coppia ha concesso una intervista doppia raccontando il loro amore e smentendo ancora una volta la crisi, rapporto a gonfie vele.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 05:08:00 GMT)

Belén Rodriguez : «Il mio Andrea Iannone - che non ha mai mollato» : Lui avrebbe voluto qualcosa di più, una storia con un finale importante, lei non se la sarebbe sentita di andare fino in fondo: con queste motivazioni lo scorso novembre sembrava finita la storia tra Belén Rodriguez, (forse ancora legata all’ex Stefano De Martino) e Andrea Iannone, il motociclista che le aveva fatto tornare il sorriso dopo il matrimonio con il ballerino, due anni appena di armonia. La coppia, in realtà, non si è mai ...

BELEN RODRIGUEZ/ Conferma il suo amore per Andrea Iannone : "Da quando mi ha conosciuta è sempre rimasto lì" : BELEN RODRIGUEZ e Andrea Iannone hanno rilasciato un'intervista doppia al tabloid Riders Magazine nella quale hanno parlato degli inizi della loro storia d'amore.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 03:59:00 GMT)

Andrea Iannone e Belen Rodriguez a Riders Magazine : "La mia moto - la mia famiglia e Belen sono la vita" : La prima intervista insieme su Riders nel numero esclusivo di gennaio. La determinazione del pilota, dentro e fuori dalle piste. Belen: "Più di una volta ho pensato che se ne sarebbe andato. Invece da quando mi ha conosciuta è sempre rimasto lì"

Belen Rodriguez e Andrea Iannone/ “Il primo messaggio quando era ancora sposata con Stefano De Martino” : Belen Rodriguez e Andrea Iannone: “Il primo messaggio quando era ancora sposata con Stefano De Martino”. Prima intervista a due della coppia: aneddoti, retroscena e curiose rivelazioni...(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 16:51:00 GMT)

Andrea Iannone e Belen si raccontano in un’intervista : La prima intervista doppia di Belen e Andrea Iannone arriva sul magazine R”iders Magazine”, proprio nei giorni in cui la coppia si sta godendo una vacanza a Dubai. “Ho capito che quando ti innamori di una persona devi accettare chi è e che ruolo ha” spiega Belen. “La mia moto è vita, la mia famiglia è vita e lei – indicando Belen – per me è una cosa veramente bella” aggiunge Iannone. “Riders Magazine” mostra in copertina Andrea ...