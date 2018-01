Alloro | proprietà

Tisana digestiva Alloro e limone : proprietà e ricetta per prepararla : Quante volte, dopo i lauti pasti e cenoni festivi, capita di sentirci gonfi e di non aver digerito bene? Per evitare quella fastidiosa sensazione di peso sullo stomaco, eliminare i gas intestinali, calmare i dolori di stomaco, rinforzarne le pareti e proteggere le micose gastriche, un rimedio antico ma sempre valido fa al caso nostro. Parliamo della Tisana digestiva alloro e limone, consigliata dalle nonne che preferiscono di gran lunga ...