Allerta Meteo Sardegna | forti venti e mareggiate da stasera

Allerta Meteo - inizia la violenta burrasca di ponente e maestrale : vento impetuoso - mareggiate - forti piogge e grandi sbalzi termici : 1/20 ...

Allerta Meteo Lazio : venti da forti a burrasca : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, martedì 16 gennaio 2018, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca a prevalente componente occidentale. Mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto emesso un bollettino con ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte vento in arrivo sull’Italia : mappe e bollettini : Allerta Meteo – Nei prossimi giorni la nostra Penisola sarà interessata da un deciso rinforzo della ventilazione, dapprima dal quadrante sud-occidentale e, nella giornata di mercoledì, dal quadrante di Nord-Ovest. A determinare tale variazione del quadro Meteorologico saranno forti correnti in quota provenienti dall’area nord-atlantica. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni ...

Allerta Meteo Toscana - Mare e Vento 16 Gennaio 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Vento Vento: Domani, martedì, rapida intensificazione del flusso da ovest, sud-ovest a nord dell’Elba con forti raffiche in Arcipelago e sottoVento ai crinali appenninici. Probabile ulteriore intensificazione del Vento nelle ore notturne di mercoledì, anche sulla costa centro-settentrionale. Rischio Mare Mare: Domani, […]

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani in arrivo forti venti sudoccidentali : “Sono previsti per la giornata di martedì 16 Gennaio venti sud-occidentali moderati-forti su tutti i rilievi, aree collinari Bolognesi e su tutta la Romagna. Le intensità dei venti risulteranno inizialmente maggiori nel settore occidentale al mattino, in attenuazione pomeridiana. Sulle aree del Bolognese e della Romagna le intensità maggiori sono previste invece nella seconda parte della giornata. In dettaglio sono previsti: venti di ...

Allerta Meteo - arriva un’altra tempesta di vento impetuoso tra Martedì 16 e Mercoledì 17 : sbalzi termici di oltre 15°C in poche ore : Allerta Meteo – Inizia oggi la terza settimana del mese di Gennaio che fin qui è stato caldissimo in tutt’Italia, come se fossimo già in primavera. Sarà una settimana di transizione, come abbiamo già anticipato nei giorni scorsi, in vista dell’ondata fredda del weekend, che gli ultimi modelli hanno significativamente confermato con forte maltempo, tanta neve fino a bassa quota e temperature in picchiata in tutto il Paese. Ma di questo parleremo ...

Allerta Meteo Sicilia : domani 13 Gennaio rischio temporali : Prosegue anche domani l’Allerta gialla in Sicilia. La Protezione civile regionale, infatti, ha diramato un avviso per condizioni meteo avverse nell’Isola valido fino alle 24 di domani. In particolare, l’Allerta riguarda il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per rovesci o temporali. L'articolo Allerta meteo Sicilia: domani 13 Gennaio rischio temporali sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo Sicilia : domani 12 Gennaio rischio temporali : Prosegue anche domani l’Allerta gialla in Sicilia. La Protezione civile regionale, infatti, ha diramato un avviso per condizioni meteo avverse nell’Isola valido fino alle 24 di domani. In particolare, l’Allerta riguarda il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per rovesci o temporali. L'articolo Allerta meteo Sicilia: domani 12 Gennaio rischio temporali sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : attenzione al violento temporale in atto sullo Stretto di Messina [LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo provocato dal ciclone che dal basso Tirreno si sta portando sul mar Jonio diventa sempre più intenso in serata al Sud Italia. attenzione al forte temporale in formazione sullo Stretto di Messina: negli ultimi minuti ha già scaricato 11mm di pioggia a Fiumedinisi, nel messinese jonico, e si sta ingrossando verso il reggino. Intanto proprio nel reggino tra Scilla e Villa San Giovanni si sta formando un altro ...

Rischio temporali e grandinate : Allerta Meteo per la giornata di venerdì : BRINDISI - Possibili grandinate e raffiche di vento: non c'è da aspettarsi nulla di buono, da un punto di vista meteorologico, per la giornata di domani (venerdì 12 gennaio). La Protezione civile ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : attenzione al forte maltempo in arrivo al Sud - allarme arancione in Puglia : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione avanzerà nelle prossime ore verso il Bacino tirrenico e, nella giornata di domani, continuerà a spostarsi verso Est, raggiungendo anche lo Ionio. maltempo in arrivo dunque al Sud, specialmente sulle aree che si affacciano sul Golfo di Taranto e, a causa di un temporaneo richiamo di correnti più fredde provenienti dai Balcani, anche in Abruzzo. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta Meteo Sicilia : rischio idrogeologico prorogato anche per domani : Prosegue l’Allerta gialla in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato anche oggi pomeriggio un avviso per condizioni meteo avverse, valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani. In particolare, l’Allerta riguarda il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per rovesci o temporali, con maggiore intensità nelle provincie di Palermo e Trapani e nella Sicilia centrale. L'articolo Allerta meteo Sicilia: rischio idrogeologico ...

Allerta Meteo - si forma un Ciclone sul Tirreno : forte maltempo in arrivo al Centro/Sud. Migliora al Nord - ma arriva un po’ di freddo [MAPPE] : 1/13 ...

Allerta Meteo Sicilia : rischio idrogeologico per le province di Palermo e Trapani : La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di Allerta gialla per condizioni meteo avverse in Sicilia nella giornata di domani. In particolare, l’Allerta riguarda il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali nelle province di Palermo e Trapani. Viene segnalato che a partire da stanotte si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi ...