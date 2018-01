Allerta meteo Puglia | da domani venti di burrasca

Allerta meteo - il Vortice Polare piomba sull’Italia : FORTE ondata di FREDDO nel weekend - tanta NEVE a bassa quota al Centro/Sud tra Sabato e Domenica : Allerta Meteo – Gli ultimi aggiornamenti di tutti i principali modelli Meteorologici confermano la FORTE ondata di FREDDO e NEVE in arrivo sull’Italia nel weekend, molto più incisiva della veloce sfuriata fresca che il maestrale porterà sull’Italia nella giornata di Mercoledì 17 Gennaio. La nuova FORTE ondata di maltempo inizierà nella giornata di Venerdì 19 Gennaio con una ciclogenesi padana al Nord (vedi mappe del modello GFS nella gallery a ...

Allerta meteo Campania : avviso della protezione civile per il maltempo delle prossime ore : La protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per vento e mare valevole a partire dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. In particolare, sulla Campania, spireranno venti forti occidentali con temporanee raffiche e il mare si presenterà agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. La protezione civile raccomanda agli enti competenti di “porre in essere tutte ...

Allerta meteo - avviso della protezione civile per il forte vento sull’Italia : violenta burrasca - freddo e nevicate Mercoledì 17 Gennaio : Allerta Meteo – Forti correnti di origine nord-atlantica stanno causando un deciso rinforzo della ventilazione interessando, in queste ore, le regioni del centro-nord per poi estendersi da domani al meridione. I forti venti porteranno anche un deciso aumento del moto ondoso su tutti i bacini, specie quelli occidentali e meridionali, con possibilità di forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta meteo Liguria : mareggiate intense e venti di burrasca : Il Centro meteo Arpal ha diramato oggi un avviso per mareggiata intensa e vento di burrasca, in un contesto di tempo sostanzialmente stabile e prevalentemente soleggiato. Per quest’oggi, infatti, l’avviso meteo annuncia il rinforzo del vento di libeccio fino a burrasca sulle coste esposte dell’estremo Ponente e l’aumento del moto ondoso con mareggiate su tutte le coste, intense sulle zone di Ponente e Levante. Per domani ...

Allerta meteo Valle d’Aosta : vento forte e rischio valanghe : Un avviso di criticita’ e’ stato emesso per oggi e domani dal Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta. L’Allerta riguarda “venti intensi a tutte le quote, in forma di foehn anche intenso e rafficato nelle valli”, ma anche il pericolo valanghe: “Gli eventi valanghivi di magnitudo maggiore (medie e grandi valanghe) – si legge nel bollettino – saranno prevalentemente localizzati in zone ...

Allerta meteo Toscana : codice arancione per mareggiate sulla costa : La Sala operativa della Protezione civile Toscana ha emesso un codice arancione per mareggiate e un codice giallo per vento dalle ore 20 della giornata di oggi, martedi’ 16 gennaio, alle ore 20 di domani, mercoledì. Il transito di una perturbazione sulla Toscana, oltre a portare piogge in genere deboli-moderate sulle province centro-settentrionali e insistenti sui rilievi, annuncia mari agitati con mareggiate a partire dalla serata di oggi ...

Allerta meteo Lombardia : domani codice arancione per rischio vento forte sull’Oltrepò Pavese : Aulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Smr, la sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, protezione civile e immigrazione, Simona Bordonali, ha emesso un’Allerta Meteo di moderata criticità (codice arancione) per rischio vento forte per la giornata di domani, mercoledì 17 gennaio, sull’Oltrepò Pavese. La stessa comunicazione ...

Allerta meteo Toscana - Mare e Vento 17 Gennaio 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Vento Vento FORTE: oggi, martedì, Libeccio in generale intensificazione tra la sera e la notte, con raffiche fino a 100 km/h lungo la costa e superiori sui crinali e versanti adriatici appenninici. Domani, mercoledì, Vento molto forte di Ponente in rotazione a Maestrale […]

Allerta meteo Emilia-Romagna : criticità per vento forte e stato del mare al largo : “Si prevede un’intensificazione del vento con direzione da nord-ovest nel corso della giornata di mercoledi’ 17 Gennaio, con intensità stimata tra 50 e 61 Km/h nelle aree B1, B2, A2 e D2. Successiva attenuazione della ventilazione nel corso della serata. Dal pomeriggio di mercoledì 17 Gennaio mare molto mosso al largo con altezza dell’onda stimata tra 1,8 e 2,5 metri“: l’Arpae ha emesso un bollettino di ...

Allerta meteo Sardegna : forti venti e mareggiate da stasera : “Il passaggio di una saccatura nella media e alta troposfera induce una ciclogenesi secondaria sul golfo di Genova, con aumento dei gradienti barici e conseguenti venti di ponente o maestrale anche sulla Sardegna“: la protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un’Allerta Meteo per forti venti e possibili mareggiate sulle coste esposte valida dalla serata di oggi (ore 22) e per le successive 24. Sono attesi ...

Allerta meteo Lazio : venti da forti a burrasca : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, martedì 16 gennaio 2018, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca a prevalente componente occidentale. Mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto emesso un bollettino con ...

Allerta meteo - avviso della protezione civile per il forte vento in arrivo sull’Italia : mappe e bollettini : Allerta Meteo – Nei prossimi giorni la nostra Penisola sarà interessata da un deciso rinforzo della ventilazione, dapprima dal quadrante sud-occidentale e, nella giornata di mercoledì, dal quadrante di Nord-Ovest. A determinare tale variazione del quadro Meteorologico saranno forti correnti in quota provenienti dall’area nord-atlantica. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni ...