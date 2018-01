Agroalimentare | record storico per il Made in Italy all' estero

Made in Italy - Coldiretti : record storico per l’Agroalimentare all’estero : E’ record storico per il Made in Italy agroalimentare all’estero con le esportazioni che toccano per la prima volta i 41 miliardi di euro nel 2017 per effetto di un incremento del 7% rispetto allo scorso anno. E’ quanto stima la Coldiretti dalle proiezioni su base annuale dei dati Istat relativi al commercio estero a novembre. Si tratta di un ottimo risultato proprio all’inizio dell’anno del cibo italiano nel mondo che – sottolinea la ...

2017 anno record per l'export Agroalimentare : (Teleborsa) - L'agroalimentare con regali enogastronomici, pranzi e cenoni è quest'anno la voce più importante del budget che le famiglie italiane destinano alle feste di fine anno , con una spesa ...

Made in Italy - Coldiretti : nel 2017 record storico per l’Agroalimentare all’estero : E’ record storico per il Made in Italy agroalimentare all’estero con le esportazioni che superano per la prima volta i 40 miliardi di euro nel 2017 per effetto di una crescita del 6%. E’ quanto stima la Coldiretti sulla base dell’analisi presentata all’Assemblea nazionale di fine anno per fare il bilancio del settore agroalimentare italiano alla vigilia dell’inizio dell’anno internazionale del cibo italiano nel mondo, sulla base dei dati Istat ...

Export di cibo lombardo +16% - è record! Rispetto al 2016 l'Agroalimentare è cresciuto di un altro 9%. Gli incrementi su tutti i cinque ... : Record storico per l'Export agroalimentare lombardo nel mondo, che per la prima volta a settembre supera i 5 miliardi di euro, con un aumento del 16% Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È ...

Agroalimentare - perché le nostre esportazioni sono da record : Le esportazioni di prodotti agroalimentari italiani, secondo i dati sul commercio estero diffusi dall'Istat, hanno raggiunto quota 29,8 miliardi di euro nei primi 9 mesi del 2017, con una crescita di ...

